60 имен Шестьдесят имён


Компания «60 имён»  внедряет ИТ-решения для  клиентов: финансовых организаций, включая банки, инвестиционные и страховые компании. Компания предоставляет услуги бизнес-анализа (исследование потребностей и целей клиента, выявление реальных проблем бизнеса, формализация требований для их дальнейшей реализации техническими специалистами), разработки и внедрения (проработка наиболее  архитектурного решения, реализация требований клиента с соблюдением стандартов), сопровождения (техническая поддержка и консультации по внедренным решениям с соблюдением SLA), как отдельно друг от друга, так и в составе проекта.

22.12.2025 Банк «ЦентроКредит» внедрил ИИ-анализ отчетов юридических лиц в CRM на базе BPMSoft 2
19.12.2024 АКБ «ЦентроКредит» завершил миграцию на российскую платформу BPMSoft 1
08.10.2024 АКБ «ЦентроКредит» автоматизировал работу с клиентскими данными в CRM на базе BPMSoft 1

