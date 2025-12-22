Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компания «60 имён» внедряет ИТ-решения для клиентов: финансовых организаций, включая банки, инвестиционные и страховые компании. Компания предоставляет услуги бизнес-анализа (исследование потребностей и целей клиента, выявление реальных проблем бизнеса, формализация требований для их дальнейшей реализации техническими специалистами), разработки и внедрения (проработка наиболее архитектурного решения, реализация требований клиента с соблюдением стандартов), сопровождения (техническая поддержка и консультации по внедренным решениям с соблюдением SLA), как отдельно друг от друга, так и в составе проекта.
Создано именных указателей - 187910.
