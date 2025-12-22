Разделы

Хмелёв Егор


СОБЫТИЯ


22.12.2025 Банк «ЦентроКредит» внедрил ИИ-анализ отчетов юридических лиц в CRM на базе BPMSoft 1
19.12.2024 АКБ «ЦентроКредит» завершил миграцию на российскую платформу BPMSoft 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хмелёв Егор и организации, системы, технологии, персоны:

60 имен - Шестьдесят имён 3 1
ЦентроКредит АКБ 19 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1613 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 145 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 194 1
Кучерявый Антон 1 1
Востриков Юрий 81 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 1
