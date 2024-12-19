60 имен
Компания «60 имён» внедряет ИТ-решения для клиентов: финансовых организаций, включая банки, инвестиционные и страховые компании. Компания предоставляет услуги бизнес-анализа (исследование потребностей и целей клиента, выявление реальных проблем бизнеса, формализация требований для их дальнейшей реализации техническими специалистами), разработки и внедрения (проработка наиболее архитектурного решения, реализация требований клиента с соблюдением стандартов), сопровождения (техническая поддержка и консультации по внедренным решениям с соблюдением SLA), как отдельно друг от друга, так и в составе проекта.
|19.12.2024
|АКБ «ЦентроКредит» завершил миграцию на российскую платформу BPMSoft 1
|08.10.2024
|АКБ «ЦентроКредит» автоматизировал работу с клиентскими данными в CRM на базе BPMSoft 1
60 имен и организации, системы, технологии, персоны:
|Востриков Юрий 70 2
|Султанов Тимур 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
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