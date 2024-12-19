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60 имен


Компания «60 имён»  внедряет ИТ-решения для  клиентов: финансовых организаций, включая банки, инвестиционные и страховые компании. Компания предоставляет услуги бизнес-анализа (исследование потребностей и целей клиента, выявление реальных проблем бизнеса, формализация требований для их дальнейшей реализации техническими специалистами), разработки и внедрения (проработка наиболее  архитектурного решения, реализация требований клиента с соблюдением стандартов), сопровождения (техническая поддержка и консультации по внедренным решениям с соблюдением SLA), как отдельно друг от друга, так и в составе проекта.


19.12.2024 АКБ «ЦентроКредит» завершил миграцию на российскую платформу BPMSoft 1
08.10.2024 АКБ «ЦентроКредит» автоматизировал работу с клиентскими данными в CRM на базе BPMSoft 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

60 имен и организации, системы, технологии, персоны:

ЦентроКредит АКБ 18 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10171 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30701 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1160 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5257 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10085 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10971 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24136 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 77 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6771 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19311 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66026 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 2
Востриков Юрий 70 2
Султанов Тимур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144302 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48016 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6123 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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