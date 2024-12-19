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ЦентроКредит АКБ

ЦентроКредит АКБ

Банк «ЦентроКредит» функционирует  как универсальный клиентский банк с инвестиционной направленностью. 


19.12.2024 АКБ «ЦентроКредит» завершил миграцию на российскую платформу BPMSoft 4
03.12.2024 Китай блокирует платежи российских банков, попавших под новые американские санкции 1
08.10.2024 АКБ «ЦентроКредит» автоматизировал работу с клиентскими данными в CRM на базе BPMSoft 4
15.03.2024 Основатель легендарного интегратора «Компьюлинк» банкрот 4
09.10.2023 Какие средства ИБ должны обязательно быть в организации 1
22.09.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября 1
06.09.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября 1
17.08.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября 2
02.03.2023 Как происходит импортозамещение на рынке ИБ 3
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
26.03.2020 Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка» 2
14.07.2015 Банк «ЦентроКредит» внедрил «Личный кабинет инвестора» с помощью «ЦМД-софт» 6
23.04.2015 Выручка R-Style Softlab увеличилась в 2014 г. на 27,6% 1
02.10.2013 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг 2013» 1
18.07.2013 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг 2013» 2
10.04.2013 «Диасофт» увеличила свой доход по итогам 2012 г. на 31% 1
12.01.2012 Банк «ЦентроКредит» подключился к HandyBank 1
06.05.2000 Бесплатное интернет-представительство - каждому клиенту "ЦентроКредит" банка 5

Публикаций - 18, упоминаний - 41

ЦентроКредит АКБ и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 4
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Softline - Софтлайн 2811 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Монолит-Инфо 121 2
Симбиотел 16 2
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
HP Inc. 5685 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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