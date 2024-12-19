ЦентроКредит АКБ
Банк «ЦентроКредит» функционирует как универсальный клиентский банк с инвестиционной направленностью.
ЦентроКредит АКБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Гусев Алексей 19 6
|Хасин Евгений 20 4
|Демидов Сергей 127 4
|Даровских Виталий 7 4
|Данченков Александр 7 4
|Касимов Вячеслав 29 3
|Парфентьев Алексей 128 3
|Босенко Олег 7 3
|Старостин Георгий 23 3
|Данилюк Юрий 9 2
|Лужков Александр 7 2
|Аншина Марина 78 2
|Габадулин Денис 4 2
|Лящ Михаил 46 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Михайлов Иван 10 2
|Лайер Дмитрий 6 2
|Смолов Сергей 6 2
|Чаркин Евгений 296 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Лосев Евгений 6 1
|Данилов Михаил 31 1
|Паршин Максим 316 1
|Шпак Василий 223 1
|Истомин Константин 56 1
|Краснов Александр 74 1
|Урусов Виктор 127 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Никитин Сергей 72 1
|Афанасьев Николай 7 1
|Ушакова Наталья 2 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Белоусов Максим 108 1
|Спиридонов Иван 26 1
|Шевченко Владимир 146 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Синельников Александр 27 1
|Гваришвили Владимир 26 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Известия ИД 624 1
|Bloomberg 1286 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.