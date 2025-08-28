Разделы

Симбиотел


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Топ-менеджера легендарного ИТ-интегратора «Компьюлинк» хотят посадить на 5 лет. Ему светило 10 1
15.03.2024 Основатель легендарного интегратора «Компьюлинк» банкрот 1
19.10.2023 Легендарный интегратор «Компьюлинк» банкрот. Топ-менеджерам грозит 10 лет тюрьмы 1
04.08.2022 Арестованы топ-менеджеры «Компьюлинка» 1
05.04.2022 Легендарный «Компьюлинк» банкрот 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
26.03.2020 Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка» 2
15.11.2018 Арестованный глава «Компьюлинка» ходит на работу и управляет бизнесом 1
22.10.2018 Президент «Компьюлинка» выпущен из тюрьмы под домашний арест 1
24.09.2018 Арест президента «Компьюлинка» оказался связан с провальным 90-миллионным проектом 4
21.09.2018 Президент группы «Компьюлинк» задержан на 48 часов. Версии происходящего 3
10.07.2009 Через платежные терминалы Qiwi теперь можно звонить 1
27.04.2009 EZtalk автоматизировал взаимоотношения с абонентами с помощью GMCS 1
02.03.2009 «Тройка Диалог» оставила ВТБ без антивирусов 1
16.09.2008 EZtalk: экономим на мобильном межгороде 2
07.08.2008 GMCS внедряет Microsoft Dynamics CRM в «Симбиотеле» 1
28.02.2008 GMCS вооружила «Симбиотел» аналитическим инструментарием от Cognos 1

Публикаций - 17, упоминаний - 24

Симбиотел и организации, системы, технологии, персоны:

Компьюлинк ГК - Compulink 440 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3277 6
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 5
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 3
Ростех - КРЭТ - РПЗ - Раменский приборостроительный завод 7 3
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 3
Quorum - Кворум - 128 3
Компьюлинк ГК - Компьюлинк Инфраструктура 7 3
Промпоставка 6 2
КАМИ 29 2
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5119 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
Kaspersky Lab EEMEA 5 1
Компас 20 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
Microsoft Corporation 25021 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1186 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
Новые технические средства коммуникаций 1 1
Компьюлинк ГК - Гидроуан 1 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 225 1
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 58 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 5
ГПБ - Газпромбанк 1135 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7850 3
РВК - Российская венчурная компания 551 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2931 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 242 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 53 3
Вода Крыма ГУП РК 5 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 969 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 2
ЦентроКредит АКБ 18 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Связной ГК 1376 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
Беталинк 104 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
КЭР-Энерджи 1 1
ProPartners - ВолгаОргХим 1 1
Транстермоинжиниринг 1 1
101Hotels.com 456 1
Мособлгаз ГУП МО 21 1
ПКФ - Погарская картофельная фабрика 3 1
Комбарко 3 1
Держава АКБ 40 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3052 8
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 810 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3403 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1040 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 714 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2221 1
Судебная власть - Judicial power 2366 1
Федеральное казначейство России 1837 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6179 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1879 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5662 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 300 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70306 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8758 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5605 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28556 6
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 995 5
Маркировка - Marking 1167 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11645 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11870 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14281 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26509 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8368 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4744 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4164 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21502 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7300 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30210 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25194 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9955 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32833 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3297 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1016 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5060 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1342 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7640 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3040 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9869 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31211 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54862 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13293 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14212 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1917 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 984 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2015 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25093 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1113 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 864 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12634 1
Симбиотел - EZTalk 16 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1167 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1058 4
Linux OS 10587 3
ФНС РФ ЦОД 29 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 3
Microsoft Dynamics CRM 544 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3387 2
Microsoft Dynamics 1181 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 222 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7223 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 1
Nokia Symbian OS 1402 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
FreePik 1261 1
Nokia E - серия - Nokia E6 - Nokia E50 - Nokia E51 - Nokia E60 - Nokia E61, Nokia E61i - Nokia E65 - Nokia E66 - Nokia E70 - Nokia E71 - Nokia E72 - Nokia E75 - Nokia E90 77 1
Nokia 6233 22 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 25 1
Лящ Михаил 47 10
Данилюк Юрий 10 4
Сульгин Сергей 46 3
Розенберг Роман 4 3
Дзюрко Анастасия 4 2
Боровский Юрий 3 2
Кузнецов Михаил 16 1
Сычева Александра 3 1
Богатов Антон 79 1
Романенко Андрей 91 1
Юхин Артем 16 1
Аммосов Юрий 46 1
Баитов Анатолий 1 1
Боровской Юрий 1 1
Бодров Дмитрий 1 1
Данилюк Дмитрий 1 1
Калиниченко Михаил 19 1
Морозов Андрей 48 1
Морошкин Александр 118 1
Гудилин Олег 30 1
Жданов Алексей 1 1
Чернышов Юрий 4 1
Попов Олег 52 1
Макаров Валерий 4 1
Аксенов Алексей 12 1
Чернышев Юрий 8 1
Чужиков Алексей 1 1
Грошева Кира 2 1
Шидловский Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152486 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44857 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7896 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2031 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 27 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 604 3
Россия - ЮФО - Севастополь 562 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14352 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17772 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52930 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3096 1
Индия - Bharat 5600 1
Франция - Французская Республика 7938 1
Украина 7723 1
Европа 24493 1
Канада 4949 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1658 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1534 1
Израиль 2775 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1037 1
Америка - Американский регион 2181 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13470 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1305 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 971 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Котовск 12 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1805 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 97 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2953 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50132 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6499 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53713 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8090 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4833 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1302 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5881 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1785 4
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 259 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8380 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17011 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 990 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19763 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 382 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30950 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2626 2
Энергетика - Energy - Energetically 5371 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 481 2
Blacklist - Чёрный список 654 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7201 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6650 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5347 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3711 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11264 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3698 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6237 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1214 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6960 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5941 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7701 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 506 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1045 3
TAdviser - Центр выбора технологий 415 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2058 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1067 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
Ведомости 1135 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3401 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 128 3
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1047 1
