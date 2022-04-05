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Макаров Валерий
СОБЫТИЯ
|05.04.2022
|Легендарный «Компьюлинк» банкрот 1
|31.03.2011
|Суперкомпьютер МГУ за секунды смоделировал развитие России на 50 лет 1
|08.12.2009
|В Москве открылся первый Российский экономический конгресс 1
|13.11.2008
|Названы лауреаты Демидовской премии 2008 года 1
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Макаров Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Бахтизин Альберт 2 1
|Чужиков Алексей 1 1
|Лящ Михаил 49 1
|Данилюк Юрий 10 1
|Суслов Сергей 3 1
|Мищенко Евгений 15 1
|Аксенов Алексей 12 1
|Григорьев Анатолий 7 1
|Демидов Павел 4 1
|Российская газета 290 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|CNews ИТ-инфраструктура 28 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.