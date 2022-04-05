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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Макаров Валерий

СОБЫТИЯ


05.04.2022 Легендарный «Компьюлинк» банкрот 1
31.03.2011 Суперкомпьютер МГУ за секунды смоделировал развитие России на 50 лет 1
08.12.2009 В Москве открылся первый Российский экономический конгресс 1
13.11.2008 Названы лауреаты Демидовской премии 2008 года 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Макаров Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Microsoft Corporation 25775 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Крок - Croc 1964 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Adobe Systems 1597 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Quorum - Кворум - 134 1
Сател 186 1
Симбиотел 18 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 1
AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 23 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Роскосмос - НИИМаш - Научно-исследовательский институт машиностроения 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Газпром нефть 725 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Мособлгаз ГУП МО 28 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 30 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 315 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
Симбиотел - EZTalk 17 1
Бахтизин Альберт 2 1
Чужиков Алексей 1 1
Лящ Михаил 49 1
Данилюк Юрий 10 1
Суслов Сергей 3 1
Мищенко Евгений 15 1
Аксенов Алексей 12 1
Григорьев Анатолий 7 1
Демидов Павел 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 343 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Российская газета 290 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
РАН - Российская академия наук 2122 3
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 2
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 1
Демидовская премия Научного Демидовского фонда 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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