Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию

Полный выход из бизнеса

Бывший президент и один из основателей группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ полностью вышел из всех ее активов в мае 2021 г. В настоящее время, согласно данным ЕГРЮЛ, основным владельцем группы является предприниматель Юрий Боровский.

Как писал CNews в конце марта 2021 г., уголовное дело в отношении Михаила Ляща, возбужденное осенью 2018 г., было прекращено еще 30 августа 2019 г., о чем компания не сообщала почти семь месяцев. Согласно данным картотеки судов Москвы общей юрисдикции, за последние полтора года неуголовных дел против Ляща также не рассматривалось.

Финансовая подоплека выхода Ляща из бизнеса очевидной не является. Как ранее рассказали CNews в компании, только за период с октября 2019 г. по январь 2020 г. «Компьюлинк» выиграл контрактов и пополнил портфель заказов примерно на 12 млрд руб. При этом из числа публичных госконтрактов, полученных компанией за последние полтора года, ни один расторгнут не был. Это касается и крупнейшего многолетнего госконтракта ключевой организации группы на сумму 4,24 млрд руб., полученного «Компьюлинком» в феврале 2020 г.

На момент выхода материала компания не смогла прокомментировать CNews ситуацию. Согласно информации, полученной от источника CNews, в настоящее время отдел маркетинга и рекламы «Компьюлинка» закрыт. Раздел новостей сайта ГК «Компьюлинк» не обновлялся с июля 2020 г.

Хронология событий

Михаил Лящ в 2017 г. владел 81,25% долей уставного капитала «Компьюлинк холдинга», который числится основным учредителем ряда других компаний с прямой или косвенной долей владения у Ляща, пишет издание TAdviser со ссылкой на данные «Контур.фокус».

Сооснователь и бывший глава ГК «Компьюлинк» Михаил Лящ полностью избавился от ее активов

В середине 2020 г. доля Ляща в «Компьюлинк холдинге» снизилась до 51%, при этом остальными 49% владел бывший вице-президент группы Анатолий Баитов. В сентябре 2020 г. Юрий Боровской получил 100-процентный контроль над «Компьюлинк холдингом», а в марте 2021 г. доля компании в 0,01% досталась гендиректору этого юрлица Дмитрию Бодрову.

«Компьюлинк холдинг» владеет 100% «УК Компьюлинк групп», которая ранее указывалась на сайте ГК «Компьюлинк» в качестве головной компании группы. По данным «Контур.фокус», Лящ до мая 2021 г. имел прямую долю в этом юрлице в 0,36% через «Компьюлинк холдинг». «УК Компьюлинк групп» в свою очередь полностью владеет крупнейшей по обороту компанией группы, «УСП Компьюлинк» (выручка в 2020 г., по данным «Контур.фокус», порядка 3,9 млрд руб.).

В 2020 г. «УСП Компьюлинк» была переименована в «Инфралинк» в составе ГК «Компьюлинк» и сменила профиль с системного интегратора на многопрофильную строительную компанию, которая, согласно данным сайта организации, предоставляет услуги проектирования, строительно-монтажных работ, реконструкции, перевооружения, энергосервиса и поставок (EPC-контракты).

Выручка «Инфралинка» в 2020 г. сократилась почти на 50% год к году. Относительно благополучного для компании 2016 г. с выручкой около 18,4 млрд руб., ее оборот в 2020 г. сократился в 4,7 раза. По данным «Контур.фокус», в 2019 г. «УСП Компьюлинк» показала сильное снижение выручки – с 13 млрд рублей до 7,8 млрд руб.

Как пишет TAdviser, в 2020 г. было заявлено два иска о признании «Инфралинк» банкротом, но суд установил, что долги компания должна выплатить в рассрочку с февраля по июль в 2021 г., по 3,5 млн руб. в месяц. В 2020 г. о намерениях подать иски о признании «Инфралинк» банкротом сообщали еще несколько компаний, а в 2021 г., по данным «Контур.фокус», ситуация получила развитие: к концу мая 2021 г. о таких намерениях заявили три компании. На июнь 2021 г. в состоянии рассмотрения находились гражданские дела на общую сумму в 387 млн руб., где «Инфралинк» проходит ответчиком. В качестве истца на июнь 2021 г. компания участвовала в гражданских делах в статусе рассмотрения на общую сумму 520 млн руб.

«Компьюлинк интеграция», которая входит в состав ГК, с марта 2021 г. также на 100% принадлежит Юрию Боровскому, следует из базы «Контур.фокус». В 2020 г. выручка «Компьюлинк интеграции» увеличилась на 349% год к году и достигла порядка 1 млрд руб. – главным образом, за счет госконтракта на 714,2 млн руб. на поставку оборудования и модернизацию системы внешних сервисов АИС «Налог» в ЦОДе ФНС в Нижегородской области.

Финансовые показатели в 2019 г. заметно ухудшились у юрлица «Компьюлинк», которое в составе ГК специализируется «на управлении комплексными проектами в сфере строительства сетей связи, объектов промышленного и гражданского назначения». Его выручка после ареста Ляща сократилась в 2019 г. почти в шесть раз, с 583,5 млн до 97,9 млн руб. Данные по обороту «Компьюлинк» за 2020 г. отсутствуют в открытом доступе.

«Кворум» в составе ГК работает в форме закрытого акционерного общества, информация о его владельцах в открытых источниках недоступна. Специализация компании распространяется на разработку, внедрение и сопровождении АБС, систем электронных платежей, систем управленческого учета и бюджетирования. В 2020 г. выручка «Кворума» сократилась на 11% год к году до 101,5 млн руб.

Компания «Гидроуан» в составе ГК, созданная для реализации проектов в области «зеленой» энергетики, специализируется на проектировании, строительстве и эксплуатации малых ГЭС, развитии и продвижении новых технологий в сфере «зеленой» энергетики. По состоянию на 2020 г. «Гидроуан» являлась микропредприятием с одним штатным сотрудником и балансом на конец 2020 г. в 22 тыс. руб.

У крупнейшей по выручке и численности персонала компании «Компьюлинк инфраструктура Кашира», где ранее была доля Михаила Ляща, новый владелец не Юрий Боровский. По данным «Контур.фокуса», косвенно этой компанией на 100% теперь владеет Дмитрий Данилюк, которому напрямую принадлежит 20% компании и 80% – самому юрлицу. В такой же пропорции за ним числится теперь «УК Компьюлинк инфраструктура», в которой ранее тоже была доля у Михаила Ляща.

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Новый владелец основных активов группы «Компьюлинк» Юрий Боровский по состоянию на июнь 2021 г. является совладельцем ряда других компаний, например, согласно данным «Контур.фокуса», ГК «Профэнерго». Боровский выступает одним из двух соучредителей АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов».

Бизнес «Компьюлинка» последнего времени

В марте 2020 г. в разговоре с CNews член совета директоров «Компьлинка» Юрий Данилюк не отрицал снижение бизнес-показателей после истории с арестом Михаила Ляща. В частности, топ-менеджер не стал опровергать предположительную связь между уголовным делом и фактом разрыва отношений в начале 2019 г. с некогда крупнейшим госзаказчиком компании, Федеральной налоговой службой (ФНС). «Компьюлинк» много лет выступал неизменным подрядчиком по созданию ее мегаЦОДов в Подмосковье и Нижегородской области, но, как выяснил CNews, с ним неожиданно были разорваны контракты почти на 4 млрд руб.

После возбуждения дела у «Компьюлинка» осложнились отношения со всеми кредитными организациями, однако сейчас кризис миновал, отмечал Данилюк, и «угрозы бизнесу нет». Так, в списке крупнейших действующих заказчиков «Компьюлинка» указывались НПО «Энергомаш», Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), РКК «Энергия», Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк, Газпромбанк, Гознак, Управление спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО), НПК «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» им. А. Г. Иосифьяна (ВНИИЭМ), НИИМаш.

По итогам последнего докризисного для компании 2017 г. выручка «Компьюлинка» составила 20,1 млрд руб., что позволило ему занять 16 место в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний CNews100. В 2018 г. выручка компании сократилась до 16,4 млрд руб., хотя в обновленном рейтинге 2018 г. «Компьюлинк» сохранил за собой 16 место. В рейтинге CNews 2020 г. «Компьюлинк» принять участие отказался.

По данным компании, по итогам 2019 г. выручка «Компьюлинка» составила около 18 млрд руб. Как можно было заключить со слов Данилюка, таким показателем компания во многом обязана позитивной для нее концовке указанного года. По расчетам Данилюка, по итогам 2020 г. компания должна была продемонстрировать прирост по выручке ориентировочно на уровне около 30% и превзойти показатель докризисного для нее 2017 г.

Одной из оставшихся проблем «Компьюлинка» являлся факт включения в начале марта 2020 г. ее основного юрлица для интеграционных проектов, ООО «УСП Компьюлинк», в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) по 44-ФЗ (закон, регулирующий закупки госорганов) – из-за просрочки строительно-монтажного проекта в Феодосии.

Поводом стало расторжение договора компании с ГУП РК «Вода Крыма» по инициативе последнего. «УСП Компьюлинк» якобы не смог выполнить в срок предусмотренные контрактом работы на сумму около 92 млн руб. По информации портала госзакупок, интегратор был внесен в реестр Управлением ФАС по республике Крым и Севастополю.

Пребывание в «черном списке» сулило компании трудности с заключением госконтрактов по упомянутому закону, хотя и допускало участие в проектах для компаний с госучастием — по закону 223-ФЗ. Впрочем, уже в июне 2020 г. «Компьюлинк» из реестра был исключен.

Уголовное дело Михаила Ляща

Арест Михаила Ляща, как ранее сообщал CNews, был санкционирован Тверским судом Москвы 21 сентября 2018 г. Первоначально в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября 2018 г., однако уже 22 октября стало известно о переводе Ляща под домашний арест, а 15 ноября CNews узнал, что Лящ получил возможность посещать офис своей организации, принимая непосредственное участие в управлении бизнесом.

Михаила Ляща подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Эта норма описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, но также карает преступления, связанные с недвижимостью. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

В сентябре 2018 г. CNews стало известно, что причиной ареста предпринимателя стала его деятельность, связанная с проектом «Симбиотел». «ЗАО "Симбиотел"» основано в России в 2008 г. группой частных лиц и являлось разработчиком продукта EZTalk, — рассказали тогда CNews в “Компьюлинке”. — Это программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществить соединение “Call Back”, конференц-звонок, а также отправить СМС, не используя услуг МГ/МН связи сотового оператора. Услуга устанавливалась на мобильный телефон путем скачивания приложения».

Умолчав о конкретных причинах ареста, в компании при этом тогда отметили, что в 2010 г. проект был признан убыточным и заморожен ввиду отсутствия перспектив развития. Общая сумма инвестиций в него составила около 90 млн руб.

Ознакомившись с документом о прекращении уголовного дела против Михаила Ляща, CNews выяснил, что соответствующее постановление старшего следователя одной из структур МВД было подписано 30 августа 2019 г., однако ранее «Компьюлинк» этот факт огласке не предавал.