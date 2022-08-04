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Вода Крыма ГУП РК

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.08.2022 Арестованы топ-менеджеры «Компьюлинка» 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 2
23.06.2020 Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов 5
26.03.2020 Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка» 2
06.03.2020 «Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта 5

Публикаций - 6, упоминаний - 16

Вода Крыма ГУП РК и организации, системы, технологии, персоны:

Компьюлинк ГК - Compulink 456 5
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 5
Симбиотел 18 3
Компьюлинк ГК - Компьюлинк Инфраструктура 7 2
Quorum - Кворум - 134 2
ОРГРЭС ИЦ - Инженерный центр 4 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Компьюлинк ГК - Гидроуан 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Крок - Croc 1964 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Adobe Systems 1597 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Сател 186 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Регионспецстрой 2 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
Роскосмос - НИИМаш - Научно-исследовательский институт машиностроения 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 2
101Hotels.com 456 1
ЦентроКредит АКБ 20 1
КЭР-Энерджи 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Газпром нефть 725 1
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 3
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 315 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 567 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
ФНС РФ ЦОД 30 3
Симбиотел - EZTalk 17 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
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Чернышов Юрий 4 1
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Чернышев Юрий 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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