Арестованы топ-менеджеры «Компьюлинка»

Троих топ-менеджеров компании «Компьюлинк» задержали сотрудники управления МВД по Тамбовской области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Дело касается раздувания сметы при строительстве котельных в Котовске Тамбовской области. Последние четыре года легендарный ИТ-интегратор никак не может выйти из кризиса в связи с повышенным вниманием правоохранительных органов к руководству компании. Весной 2022 г. стало известно о том, что «Компьюлинк» начал процедуру банкротства.



Мошенничество с котельными

По подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 2 августа 2022 г. управление МВД по Тамбовской области задержало трех топ-менеджеров компании «Компьюлинк». Фигурантами уголовного дела стали Юрий Данилюк, Юрий Чернышев и Олег Попов. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы областного УМВД Алексея Жданова.

В мошенничестве в особо крупном размере подозреваются вице-президент группы «Компьюлинк», гендиректор «УК Компьюлинк инфраструктура», которая владеет «Компьюлинк инфраструктура ТО», Юрий Данилюк, а также руководитель «Инфралинк», «Компьюлинк» и «Компьюлинк интеграция» Юрий Чернышов. Третьим стал Олег Попов, информации о должности которого в открытом доступе нет.

Все трое задержаны по делу о строительстве шести блочно-модульных котельных в рамках целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Котовске Тамбовской области на 2017-2021 гг. и на период до 2030 г.», на которую Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил в 2017 г. 300 млн руб.

Компания была основана в 1993 году

Больше 200 млн руб. из своих средств потратил концессионер «Компьюлинк инфраструктура ТО», победивший в конкурсе. По контракту, он должен был создать и реконструировать объекты коммунальной инфраструктуры. В итоге «Компьюлинк» выстроил автоматизированную энергосистему – общая мощность шести котельных составила 89,8 МВт. Они были введены в эксплуатацию в 2017 г. – проектные решения предоставила компания «Кэрэнерджи». Предполагалось, что затем администрация Котовска передаст компании права владения и пользования котельными. В следующие два десятка лет концессионер был обязан поставлять тепловую энергию для нужд города.

Когда возбудили дело

Следствие заключило, что чиновники завысили проектную стоимость более чем на 100 млн руб. Осенью 2020 г. оперативники из Москвы провели обыски в администрации тамбовского Котовска, а также в офисах группы «Компьюлинк» по делу о возможном хищении 200 млн руб. при строительстве модульных котельных.

В феврале 2022 г. Фонд содействия реформированию ЖКХ обязал Тамбовскую область вернуть более 111 млн руб., предоставленных в 2017 г. в связи с неправомерным использованием этих средств. Решение приняло правление фонда по итогам проверки Федерального казначейства. Также администрацию обязали уплатить штраф в размере 5% от суммы – 5, 6 млн руб.

В июне 2022 г. по делу прошли новые обыски у сотрудников администрации Котовска. На сайте СК Тамбовской области сообщается, что их вели рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, по факту халатности должностных лиц при реализации целевой программы.

«При проверке Федеральным казначейством установлено, что городской администрацией при формировании сводных сметных расчетов не осуществлен мониторинг цен на оборудование для котельных, в связи с чем его проектная стоимость была явно завышена, что повлекло неэффективное использование бюджетных средств в размере более 100 миллионов рублей», – сообщают представители СК.

Сбор доказательной базы и установление виновных лиц по делу продолжается.

О группе «Компьюлинк»

Группа «Компьюлинк» – это системный ИТ-интегратор, на сайте компании сообщается, что она обладает отраслевой экспертизой в решениях для государственного, транспортного, телекоммуникационного и финансового секторов, предприятий ТЭК и промышленности. Специалисты предлагают услуги в области ИТ- и бизнес-консалтинга, строительства и оборудования ЦОДов, предоставляют инженерные решения, создание сетей передачи данных и унифицированных коммуникаций, систем обеспечения информационной безопасности, поставку оборудования и ПО, сервисное обслуживание.

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По итогам 2017 г. в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 «Компьюлинк» занял 16 место с выручкой в 16,4 млрд руб. Долгое время главным госзаказчиком компании была ФНС – для нее компания создавала ПАКи ИТ-инфраструктуры федерального и резервного ЦОДов, поставляла оборудование и ПО, создавала ПАКи промышленного контура ИС маркировки товаров на территориях государств–членов ЕЭС. В июле 2019 г. ФНС разорвала отношения с «Компьюлинком» из-за скандала, связанного с президентом компании Михаилом Лящом (он основал «Компьюлинк» в 1993 г.).

ИТ-интегратор в кризисе

Напомним, осенью 2018 г. президент группы «Компьюлинк» Михаил Лящ был задержан в Москве по подозрению в миллиардных махинациях. Поначалу в СМИ писали о его возможной причастности к хищениям порядка 2,5 млрд руб. из структур госкорпорации «Ростех», но позже стало известно, что претензии следствия связаны с его инвестициями в компанию «Симбиотел». В 2008 г. она создала мобильное приложение Eztalk для совершения дешевых международных звонков с помощью технологии call back. Только в марте 2020 г. дело прекратили, однако неприятности ИТ-интегратора на этом не кончились.

В марте 2020 г. стало известно о том, что системный интегратор «УСП Компьюлинк» попал в реестр недобросовестных поставщиков из-за просрочки при реализации проекта в Феодосии. Многомиллионный контракт с «Водой Крыма» компания заключила в сентябре 2017 г. – она должна была за три месяца выполнить строительно-монтажные работы в рамках реконструкция систем обеззараживания на водоочистных сооружениях Феодосии. Лишь в июне 2020 г. компании удалось покинуть «черный» список, доказав, что в суде, что крымский проект состоялся.

В марте 2020 г. у компании возникла еще одна проблема: она проиграла в суде своему партнеру по реконструкции испытательной базы для космических ракет «Роскосмоса» и должна была заплатить долгов и штрафов на 67 млн руб. Позже оказалось, что «Роскосмос» пошел на встречу подрядчику и все же продлил контракт на три года до 2023 г.

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В феврале 2021 г. начало казаться, что в истории компании, наконец, наступил ренессанс, и она вышла из «черной» полосы – ей доверили создание новой единой системы обеспечения информационной безопасности для ЦОДа «Гознака» – «Компьюлинк» выступила единственным участником 200-миллионного тендера.

Но вскоре снова последовали тревожные новости: Михаил Лящ внезапно полностью вышел из всех ее активов в мае 2021 г., теперь, по данным ЕГРЮЛ, основным владельцем группы является предприниматель Юрий Боровский. В апреле 2022 г. же стало известно, что суд запустил процедуру банкротства в отношении компании. По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка «Инфралинка» (так переименовали компанию) составила 1,3 млрд руб. с падением этого показателя по сравнению с предыдущим годом на 66%, то есть в три раза. Выручка ИТ-интегратора на фоне всех неприятностей снижалась три года подряд.