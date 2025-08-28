Получите все материалы CNews по ключевому слову
Попов Олег
УПОМИНАНИЯ
Попов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Кусков Денис 221 4
|Брюквин Юрий 299 3
|Лящ Михаил 47 3
|Иванов Сергей 395 2
|Поповский Александр 90 2
|Степанов Антон 70 2
|Канев Сергей 11 2
|Евсеев Руслан 14 2
|Летников Андрей 2 2
|Собянин Сергей 435 1
|Земков Сергей 159 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Набиуллина Эльвира 105 1
|Слизень Виталий 243 1
|Шаронов Андрей 59 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Анкилов Константин 110 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Припачкин Юрий 67 1
|Королева Юлия 3 1
|Радов Алексей 4 1
|Агаков Александр 22 1
|Погребинский Антон 45 1
|Приданцев Сергей 147 1
|Жуков Михаил 39 1
|Саяпина Елена 43 1
|Мосеев Виталий 16 1
|Тихонова Виктория 14 1
|Петров Дмитрий 67 1
|Коробов Максим 21 1
|Бродский Никита 10 1
|Алешко Евгения 9 1
|Зиганшин Равиль 8 1
|Катырин Сергей 14 1
|Федотов Валентин 7 1
|Щербинин Владимир 17 1
|Пискунов Александр 6 1
|Артюхин Роман 11 1
|Малаканчиков Дмитрий 1 1
|Рустелеком ТК 304 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3401 3
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380600, в очереди разбора - 737701.
Создано именных указателей - 181724.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
