Попов Олег


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Топ-менеджера легендарного ИТ-интегратора «Компьюлинк» хотят посадить на 5 лет. Ему светило 10 2
25.06.2024 «ВестЛинк» и «Цифра» представили цифровые инструменты по управлению эффективностью ВиВ 1
15.03.2024 Основатель легендарного интегратора «Компьюлинк» банкрот 1
19.10.2023 Легендарный интегратор «Компьюлинк» банкрот. Топ-менеджерам грозит 10 лет тюрьмы 1
04.08.2022 Арестованы топ-менеджеры «Компьюлинка» 1
14.11.2017 Inoventica объявила финансовые результаты по итогам первых трех кварталов 2017 года 1
19.04.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2017 года 1
07.04.2017 В «Коммуникации для инноваций» избран новый состав совета директоров 3
06.05.2014 «Открытые Технологии» построили вычислительную сеть для нового ЦОДа «Восточного экспресс банка» 1
16.08.2012 Глава МГТС покидает компанию 1
26.03.2012 Оплата счетов МГТС в «Qiwi Терминалах» стала доступнее 1
23.03.2012 МГТС централизовала управление услугами 1
13.03.2012 МГТС: Мы завершаем 130-летний "медный период" 1
01.03.2012 "Госзаказ-2012": в поисках эффективных решений 1
06.12.2011 Количество интернет-абонентов МГТС достигло 400 тыс. 1
11.11.2011 МГТС упрощает подключение к интернету 1
15.09.2011 МГТС увеличила абонентскую базу интернет-пользователей на 27% за год 1
09.06.2011 МГТС запускает сервис «Баланс лицевого счета» 1
22.03.2011 Министерство транспорта Ростовской области защитилось от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security 1
28.02.2011 В МГТС назначен новый председатель совета директоров и коммерческий директор 2
18.01.2011 ВСС внедрила АПК IPTV еще в трёх филиалах СЗТ 1
11.11.2010 Количество абонентов ШПД компании «Северо-Западный Телеком» достигло 1 млн 1
29.01.2010 «Яндекс.Карты» составили карту интересов 1
14.12.2009 Абоненты СЗТ под защитой Dr.Web 1
24.11.2009 ВСС внедрила комплекс IPTV в филиале СЗТ в Коми 1
01.08.2008 СЗТ представил «АльянсPRO» для сегмента SOHO 1
15.07.2008 Оптика хоронит ADSL 1
09.07.2008 Телеком-операторы: Triple play круче 3G 2
01.07.2008 ФАС «раскулачит» телеком-гигантов 1
01.07.2008 «Северо-Западный Телеком» определил состав правления 1
18.04.2008 Северо-Запад: гонка Triple Play началась 1
21.03.2008 СЗТ меняет тарифы для абонентов-граждан 1
19.12.2007 15% абонентов подключаются к ADSL СЗТ через дилеров 1
19.12.2007 IPTV наконец-то стартовало в Петербурге 2
30.10.2007 СЗТ сделает IPTV коммерческим в декабре 1
07.08.2007 Объем внутризонового трафика в СЗТ составил 841 млн. мин. 1
03.08.2007 ARPU СЗТ от фиксированной связи составил 202 руб. 1
26.07.2007 Абоненты СЗТ выговаривают по 271 минуте в месяц 1
26.07.2007 СЗТ ожидает ARPU по ШПДИ на уровне 550 руб 1
24.07.2007 У СЗТ переток абонентов с безлимитки на повременку составил 2% 1

Публикаций - 52, упоминаний - 60

Попов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 35
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13651 5
ВестКолл - WestCall 90 4
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 147 3
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 35 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3277 3
Компьюлинк ГК - Compulink 440 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9024 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 2
Элтел Нетворкс 57 2
Информзащита 814 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 140 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 2
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 2
Компьюлинк ГК - Компьюлинк Инфраструктура 7 2
Quorum - Кворум - 128 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5119 1
МегаФон 9542 1
Dr.Web - Доктор Веб 1270 1
Cisco Systems 5182 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1817 1
Гэндальф - Gendalf 88 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 96 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
Электросвязь 268 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 1
Открытые технологии 709 1
Cisco Broadsoft UC 56 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Effortel mobile Group - Эффортел ГК - MVNE-оператор 30 1
Yandex - Яндекс 8047 1
Siemens AG - Siemens Group 2610 1
Такском - Taxcom 243 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 328 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 2
Петербург-Внештранс 2 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7850 1
Почта России ПАО 2209 1
МКБ - Московский кредитный банк 602 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1136 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 501 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 213 1
Музей-усадьба Архангельское 33 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
КЭР-Энерджи 1 1
Miele - Миле 134 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 206 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Вода Крыма ГУП РК 5 1
Табакнаси Реефер Сервисиз 1 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
НБР АНО - Национальный библиотечный ресурс 4 1
СССБ КБ - Спецсетьстройбанк 5 1
ГПБ - Газпромбанк 1135 1
РТФ - Российский Технологический Фонд 7 1
Солид ИФК - Солид Банк 6 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
Держава АКБ 40 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3052 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2221 2
Федеральное казначейство России 1837 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2644 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1040 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3403 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12475 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3289 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 784 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3473 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2083 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4691 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1112 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 648 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 431 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1879 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 638 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 70 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70306 15
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 13
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2155 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9530 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9445 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16716 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8368 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25194 7
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2134 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21502 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54862 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16565 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4782 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4025 5
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 843 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30210 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14281 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11041 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2015 4
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1028 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4248 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11645 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28556 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32833 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 995 3
Маркировка - Marking 1167 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3873 3
Аналоговые технологии 2811 3
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 943 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1016 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 337 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1590 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1246 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7110 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2970 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25414 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6552 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13293 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3069 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11870 2
Симбиотел - EZTalk 16 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1167 2
Inoventica invGUARD 28 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 142 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3387 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 566 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5626 1
Linux OS 10587 1
Apple iPhone 6 4863 1
Dr.Web AV-Desk 147 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 57 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1058 1
FreePik 1261 1
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual - Linkage Цифровой управленец 16 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 51 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 222 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 25 1
Кусков Денис 221 4
Брюквин Юрий 299 3
Лящ Михаил 47 3
Иванов Сергей 395 2
Поповский Александр 90 2
Степанов Антон 70 2
Канев Сергей 11 2
Евсеев Руслан 14 2
Летников Андрей 2 2
Собянин Сергей 435 1
Земков Сергей 159 1
Артемьев Игорь 91 1
Набиуллина Эльвира 105 1
Слизень Виталий 243 1
Шаронов Андрей 59 1
Кириенко Сергей 149 1
Кочетков Владислав 248 1
Анкилов Константин 110 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Припачкин Юрий 67 1
Королева Юлия 3 1
Радов Алексей 4 1
Агаков Александр 22 1
Погребинский Антон 45 1
Приданцев Сергей 147 1
Жуков Михаил 39 1
Саяпина Елена 43 1
Мосеев Виталий 16 1
Тихонова Виктория 14 1
Петров Дмитрий 67 1
Коробов Максим 21 1
Бродский Никита 10 1
Алешко Евгения 9 1
Зиганшин Равиль 8 1
Катырин Сергей 14 1
Федотов Валентин 7 1
Щербинин Владимир 17 1
Пискунов Александр 6 1
Артюхин Роман 11 1
Малаканчиков Дмитрий 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18175 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44857 16
Россия - РФ - Российская федерация 152486 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3175 11
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 325 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 604 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 732 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2582 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 785 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1534 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 679 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 751 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 711 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 618 2
Куба - Республика 380 2
Ближний Восток 3009 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1364 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3368 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1201 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 705 1
Россия - Крайний Север 305 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 483 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1621 1
Норвегия - Королевство 1821 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2859 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 254 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17772 1
Европа 24493 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3112 1
Америка Латинская 1859 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Мезенский район - Мезень 8 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Котовск 12 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 116 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1426 1
США - Техас - Даллас 176 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 27 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 228 1
Венера - планета Солнечной системы 291 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6650 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50132 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6499 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19763 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30950 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5941 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53713 5
МГТС Совет директоров 54 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17011 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 746 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10339 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7701 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2953 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5881 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8090 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2130 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11479 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1302 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5153 2
Металлы - Медь - Copper 821 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4325 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1848 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3698 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7727 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7160 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4833 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5162 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2457 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1785 2
Экономический эффект 1152 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1981 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1707 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 749 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3711 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3084 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 313 1
Аренда 2534 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4841 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 7
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
TAdviser - Центр выбора технологий 415 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11352 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 649 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 291 1
РБК Daily 91 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1067 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
ТелеМедиум 10 1
Ведомости 1135 1
Рустелеком ТК 304 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3401 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 35 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 23 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 128 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 644 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
День молодёжи - 27 июня 963 1
