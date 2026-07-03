Индексная книга (каталог) CNews*
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Катырин Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 15
Катырин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путилин Владислав 14 3
|Беглов Александр 37 2
|Пантелеев Евгений 6 2
|Пискунов Александр 6 1
|Артюхин Роман 11 1
|Черешкин Дмитрий 7 1
|Слюняев Игорь 5 1
|Попова Екатерина 7 1
|Курочкин Дмитрий 3 1
|Кушниренко Андрей 3 1
|Летников Андрей 2 1
|Поденок Андрей 1 1
|Павловский Василий 1 1
|Аветисян Артем 4 1
|Котковец Надежда 1 1
|Кудрявцев Денис 3 1
|Кулик Геннадий 1 1
|Ларионова Наталья 4 1
|Шевченко Максим 4 1
|Беликов Юрий 2 1
|Архипов Николай 3 1
|Орлова Светлана 5 1
|Бокова Ирина 2 1
|Муравьев Аркадий 1 1
|Кешелава Варлам 1 1
|Сродных Михаил 97 1
|Атюкова Ольга 1 1
|Саватюгин Алексей 4 1
|Ушацкас Вигаудас 1 1
|Путин Владимир 3445 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Шадаев Максут 1207 1
|Собянин Сергей 530 1
|Евдокимов Андрей 95 1
|Борисов Юрий 122 1
|Кириенко Владимир 148 1
|Шохин Александр 36 1
|Фомичев Олег 139 1
|Набиуллина Эльвира 123 1
|Решетников Максим 44 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 367 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8554 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3921 1
|Югорская шахматная академия АУ 2 1
|СурГУ - Сургутский государственный университет 6 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1441 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454599, в очереди разбора - 727547.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.