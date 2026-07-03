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Катырин Сергей

СОБЫТИЯ


03.07.2026 Россиян лишат карт Visa и Mastercard 1
16.05.2025 Сергей Катырин: Льготное кредитование МСП в сфере станкостроения и робототехники поможет 1
21.11.2024 ГК «Базовые Решения» стала членом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 1
30.09.2024 Торгово-промышленная палата России и «Авито» помогут в продвижении бизнеса 1
07.06.2024 ​ «СКБ Контур» и Торгово-промышленная палата России запланировали общие проекты по цифровой трансформации и развитию ИT-компетенций ​ 1
14.12.2020 Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику 1
16.06.2020 ТПП предлагает выдавать российским разработчикам ПО льготные кредиты 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 1
17.06.2014 В Москве состоится Саммит деловых кругов «Сильная Россия - 2014» 1
24.06.2013 5 - 6 июля в Курске пройдёт второй Среднерусский экономический форум 1
01.03.2012 "Госзаказ-2012": в поисках эффективных решений 1
29.04.2008 12 мая откроется выставка «Связь-Экспокомм» 1
25.04.2008 12 мая откроется выставка «Связь-Экспокомм» 1
03.04.2008 12 мая откроется «Связь-Экспокомм – 2008» 1
20.02.2004 ТПП РФ и НАУЭТ будут вместе развивать электронную торговлю 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Катырин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10863 2
МегаФон 10627 1
Cisco Systems 5352 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1324 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 1
1С-Битрикс - Bitrix 665 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Почта России ПАО 2343 2
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Курскпромтеплица 2 1
Технопарка высоких технологий Югры 2 1
Мир БРИКС - Центр компетенции и аккредитации 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1108 1
РЖД - Российские железные дороги 2084 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8756 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 1
Газпром ПАО 1482 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1600 1
LEGO 257 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 79 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 450 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4930 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13650 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3831 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3660 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5396 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2833 3
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6509 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 15 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5600 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5571 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2311 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2327 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 437 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
Федеральное казначейство России 1938 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 100 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 88 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 726 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Теплицы России - Республиканская производственно-научная ассоциация 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 401 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25238 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64277 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61151 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5223 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7348 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13513 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1479 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18225 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5897 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5956 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15949 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12086 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22755 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4734 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10220 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11462 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2900 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1116 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 556 1
VoIP - IP Centrex - центрекс - централизованные услуги в области телефонии 45 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9818 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21781 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4989 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17976 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34404 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26549 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2374 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22431 1
Оцифровка - Digitization 5143 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4307 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17862 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4977 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1894 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3768 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 714 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13844 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9765 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 658 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 405 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2373 3
Шахматная планета - ChessPlanet 4 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 175 1
Avito - Авито товары 28 1
Avito - Авито услуги 138 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 83 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 63 1
Unify OpenStage 6 1
Avito - Авито Кошелек 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7581 1
Google Android 15165 1
Apple - App Store 3087 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6192 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2966 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 1
Apple iPhone 6 4861 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3535 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
Путилин Владислав 14 3
Беглов Александр 37 2
Пантелеев Евгений 6 2
Пискунов Александр 6 1
Артюхин Роман 11 1
Черешкин Дмитрий 7 1
Слюняев Игорь 5 1
Попова Екатерина 7 1
Курочкин Дмитрий 3 1
Кушниренко Андрей 3 1
Летников Андрей 2 1
Поденок Андрей 1 1
Павловский Василий 1 1
Аветисян Артем 4 1
Котковец Надежда 1 1
Кудрявцев Денис 3 1
Кулик Геннадий 1 1
Ларионова Наталья 4 1
Шевченко Максим 4 1
Беликов Юрий 2 1
Архипов Николай 3 1
Орлова Светлана 5 1
Бокова Ирина 2 1
Муравьев Аркадий 1 1
Кешелава Варлам 1 1
Сродных Михаил 97 1
Атюкова Ольга 1 1
Саватюгин Алексей 4 1
Ушацкас Вигаудас 1 1
Путин Владимир 3445 1
Осеевский Михаил 350 1
Шадаев Максут 1207 1
Собянин Сергей 530 1
Евдокимов Андрей 95 1
Борисов Юрий 122 1
Кириенко Владимир 148 1
Шохин Александр 36 1
Фомичев Олег 139 1
Набиуллина Эльвира 123 1
Решетников Максим 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 164746 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47315 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54474 3
Евразия - Евразийский континент 641 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1403 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 46 1
Москва - СЗАО - Строгино 53 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 27 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18974 1
Казахстан - Республика 6006 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Европа 24907 1
Беларусь - Белоруссия 6253 1
Индия - Bharat 5840 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1075 1
Германия - Федеративная Республика 13157 1
Бразилия - Федеративная Республика 2505 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14765 1
Россия - ЦФО - Курская область 741 1
Россия - УФО - Тюменская область 1351 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1388 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 174 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 729 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 403 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 364 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 259 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 72 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 109 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57191 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33421 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12211 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7478 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53043 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6522 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18021 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8770 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11449 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4570 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 788 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2731 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 923 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8741 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3953 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7419 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6138 1
Энергетика - Energy - Energetically 5798 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6681 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2553 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 519 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 689 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Аудит - аудиторский услуги 3392 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 699 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11214 1
Льготы - Льготные кредиты 162 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1626 1
Металлы - Серебро - Silver 824 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1902 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 681 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 434 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 529 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4477 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4401 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7012 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3931 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1248 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 367 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8554 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3921 1
Югорская шахматная академия АУ 2 1
СурГУ - Сургутский государственный университет 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1441 1
Связь-Экспокомм 260 3
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
Битва роботов 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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