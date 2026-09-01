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Avito Авито Кошелек

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.09.2026 «Авито» запускает оплату покупок через СБП за пределами платформы 2
16.09.2025 К команде «Авито» присоединился Илья Филоненко в роли CPO Fintech 1
30.09.2024 Торгово-промышленная палата России и «Авито» помогут в продвижении бизнеса 1
04.06.2024 Директором по финансовым сервисам «Авито» стала Татьяна Жаркова 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1715 4
Русский стандарт Банк 509 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8925 1
Альфа-Банк 1985 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 459 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 235 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6361 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6279 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6074 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1128 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 572 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1662 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1674 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 71 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 100 1
Avito - Авито услуги 145 1
Avito - Авито товары 30 1
Google Android 15301 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 924 1
Жаркова Татьяна 25 3
Филоненко Илья 2 1
Катырин Сергей 15 1
Гуз Иван 18 1
Федулов Владислав 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 3
Европа 24999 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12362 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 275 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудфинансирование - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 75 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27450 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 622 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 420 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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