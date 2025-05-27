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Ларионова Наталья


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «Рег.ру» и «Контур» договорились о партнерстве ​ 1
12.07.2013 В Курске состоялся Среднерусский экономический форум: итоги 1
24.06.2013 5 - 6 июля в Курске пройдёт второй Среднерусский экономический форум 1
21.02.2005 В регионах создадут фонды поддержки "бизнес-инкубаторов" 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Ларионова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Курскпромтеплица 2 2
ГПБ - Газпромбанк 1106 2
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Курск-Строй НПП 1 1
Вагонмаш - Вагонмашдеталь - ПСК 11 1
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2879 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 3
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 9 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 421 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 2
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3420 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 70 1
Теплицы России - Республиканская производственно-научная ассоциация 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 875 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12831 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11879 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 574 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 438 1
Курочкин Дмитрий 3 2
Беликов Юрий 2 2
Михайлов Александр 41 2
Кушниренко Андрей 3 2
Беглов Александр 31 2
Казначеев Александр 3 2
Воронина Татьяна 1 1
Котковец Надежда 1 1
Архангельский Александр 7 1
Варичев Андрей 5 1
Андреев Александр 26 1
Катырин Сергей 14 1
Муравьев Аркадий 1 1
Грешилов Николай 1 1
Тюрпенко Олег 1 1
Саватюгин Алексей 4 1
Кешелава Варлам 1 1
Кулик Геннадий 1 1
Кудрявцев Денис 2 1
Аветисян Артем 4 1
Павловский Василий 1 1
Осеевский Михаил 322 1
Никитин Андрей 50 1
Шевченко Максим 4 1
Островский Алексей 8 1
Ларькина Зоя 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 3
Россия - ЦФО - Курская область 665 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1179 2
Беларусь - Белоруссия 5831 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 374 2
Евразия - Евразийский континент 616 1
Казахстан - Республика 5640 1
Европа 24384 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1020 1
Украина 7668 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Китай - Тайвань 4045 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 503 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11235 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16717 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4130 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1112 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 526 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1729 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1375 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 414 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8223 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3622 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 740 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5994 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1356 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 421 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
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