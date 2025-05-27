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Ларионова Наталья
УПОМИНАНИЯ
Ларионова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 70 1
|Теплицы России - Республиканская производственно-научная ассоциация 1 1
|Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 438 1
|Курочкин Дмитрий 3 2
|Беликов Юрий 2 2
|Михайлов Александр 41 2
|Кушниренко Андрей 3 2
|Беглов Александр 31 2
|Казначеев Александр 3 2
|Воронина Татьяна 1 1
|Котковец Надежда 1 1
|Архангельский Александр 7 1
|Варичев Андрей 5 1
|Андреев Александр 26 1
|Катырин Сергей 14 1
|Муравьев Аркадий 1 1
|Грешилов Николай 1 1
|Тюрпенко Олег 1 1
|Саватюгин Алексей 4 1
|Кешелава Варлам 1 1
|Кулик Геннадий 1 1
|Кудрявцев Денис 2 1
|Аветисян Артем 4 1
|Павловский Василий 1 1
|Осеевский Михаил 322 1
|Никитин Андрей 50 1
|Шевченко Максим 4 1
|Островский Алексей 8 1
|Ларькина Зоя 1 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 421 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 175355.
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