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ТПП РФ муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 42, упоминаний - 53
ТПП РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Бобович Александр 3 2
|Катенев Владимир 4 2
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
|Ярошенко Евгений 1 1
|Корнеев Никита 1 1
|Курочкин Дмитрий 3 1
|Кушниренко Андрей 3 1
|Гиров Сергей 4 1
|Левитан Андрей 1 1
|Чукин Сергей 1 1
|Синдяшкин Павел 1 1
|Кузенев Сергей 1 1
|Лимов Дмитрий 1 1
|Мамась Дмитрий 1 1
|Афонасьев Дмитрий 1 1
|Воронина Татьяна 1 1
|Фомичев Валерий 1 1
|Олейник Даниил 4 1
|Квитко Никита 1 1
|Ефимова Дарья 2 1
|Ларионова Наталья 4 1
|Беликов Юрий 2 1
|Зинчук Юрий 1 1
|Енин Евгений 3 1
|Ларькина Зоя 1 1
|Бокова Ирина 2 1
|Куделькин Владимир 3 1
|Сродных Михаил 97 1
|Вагапов Роберт 1 1
|Тюрпенко Олег 1 1
|Виттих Владимир 1 1
|Мещанинов Борислав 1 1
|Мятежный Алексей 1 1
|Вержбицкий Вадим 1 1
|Биматов Марат 1 1
|Абаньков Антон 1 1
|Беседин Андрей 1 1
|Грешилов Николай 1 1
|Косяков Иван 1 1
|Чурманова Анна 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11542 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 460 1
|Эксперт ГК 26 1
|CoinDesk 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8560 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1084 1
|Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 367 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455946, в очереди разбора - 727958.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455946, в очереди разбора - 727958.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.