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ТПП РФ муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты

СОБЫТИЯ

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09.07.2026 «Ростелеком» подписал соглашение с Уральской торгово-промышленной палатой о роботизации предприятий 1
11.12.2024 Сургутские предприниматели переводят деловые коммуникации на отечественную платформу «МТС Линк» 1
05.07.2024 «Мобиус Технологии» усиливает присутствие на Урале 2
12.07.2023 «СКБ Контур» и Уральская торгово-промышленная палата заключили два соглашения о сотрудничестве 1
06.03.2023 «Контур» помог Торгового-промышленной палате Башкортостана автоматизировать проверки 2
17.02.2023 ЮУТПП внедрила электронный архив «Этлас» 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
31.07.2019 В России поставщика «железа» для майнинга обвинили в неуплате миллионных пошлин. Силовики обыскивают дата-центры 1
06.06.2019 «Цифровой промышленник» участвует в цифровой трансформации Калужской области 1
29.06.2017 Компания НАС приняла участие в VI Среднерусском экономическом форуме 1
26.12.2016 ИТ-директор банка «Уралсиб» ушел вникуда 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 1
12.03.2015 В Рыбинске стартует проект «Услуги в области государственных закупок» 2
03.12.2014 Пермская торгово-промышленная палата выбрала Mango Office поставщиком облачных коммуникационных сервисов 5
26.06.2014 С 25 по 27 ноября 2014 г. в Екатеринбурге пройдет международная выставка Discover ICT 1
28.02.2014 Красноярский край присоединился к созданию Единого центра сопровождения контрактной системы 1
12.07.2013 В Курске состоялся Среднерусский экономический форум: итоги 1
21.02.2013 29 мая в Санкт-Петербурге начнет работу конференция «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт-Петербург-2013» 1
24.09.2012 11 октября в Барнауле состоится V Алтайский региональный ИТ-форум 2
10.09.2012 В Барнауле пройдет региональный ИТ-форум 1
07.08.2012 16 октября в Ижевске начнет работу выставка ИТ «ИнфоТех» 1
12.03.2012 В Воронеже пройдет форум ИКТ 1
01.03.2012 В Воронеже пройдет форум ИКТ 1
17.08.2011 8 сентября в Барнауле состоится IV «Алтайский региональный ИТ-форум» 1
12.08.2011 8 сентября в Барнауле состоится IV «Алтайский региональный ИТ-форум» 1
08.09.2010 Сбор компьютерной техники для сельских школ Саратовской области: желательна совместимость с СПО 1
18.08.2009 «Касперский» дал отпор властям 1
30.06.2009 Международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009»: итоги 1
28.04.2009 24 июня откроется международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009» 1
01.11.2008 В Уфе завершил работу Форум «ИТ в промышленности и машиностроении» 1
17.10.2008 2 декабря откроется выставка «ПТА - Урал 2008» 1
23.09.2008 24 октября пройдет Форум «ИТ в промышленности и машиностроении» 3
27.06.2008 PM Expert осваивает рынок управления проектами Казахстана 1
07.06.2008 CIT-research: итоги 2
23.05.2008 НР открыла учебный центр ИТ для предпринимателей в ХМАО-Югре 1
16.01.2008 18 марта откроется выставка «Связь.ИнфоКом-2008» 1
26.06.2006 Акционеры "ВолгаТелекома" избрали новый совет директоров 1
11.11.2004 В ТПП прошло совещание руководителей информационно- издательских подразделений 1
14.04.2004 Татарстан инвестирует в электронную торговлю 1
05.02.2004 В Воронеже создадут электронную закупочную систему 1

Публикаций - 42, упоминаний - 53

ТПП РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 453 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5602 4
Microsoft Corporation 25712 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1331 4
Dell EMC 5170 3
Cisco Systems 5354 3
HP Inc. 5875 3
Oracle Corporation 7061 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 595 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 697 3
Такском - Taxcom 253 3
Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 3
GE Fanuc - Фанук 44 3
ПроСофт - ProSoft 82 3
AdvantiX - Адвантикс 3 2
ASUS - AAEON Technology 7 2
Octagon Systems 4 2
Компэл - Compel 7 2
SoftLink - СофтЛинк 3 2
Энтерра - Enterra 4 2
nVent - Schroff GmbH 11 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1822 2
SAP SE 5581 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 66 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9482 2
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
АйТи 1516 2
Fastwel - Фаствел 33 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1086 2
ЦФТ Золотая Корона 361 2
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 152 2
Seiko Epson Corporation 908 2
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 2
Getac Technology 27 2
ИндаСофт - InduSoft 29 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 2
Прософт-Системы 23 1
Прагма 10 1
ЮСК - Южная софтверная компания 19 1
Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина 2 2
МРЦБ Консультационная фирма 11 2
Ленэкспо - выставочный комплекс 28 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 2
Экспотроника ВК 40 2
Молодёжный театр Алтая имени В.С. Золотухина 2 2
Балт-Аудит-Эксперт - Балтаудитэксперт/Консалтинг 5 1
Удмуртия ВЦ - выставочный центр 1 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 1
Курскпромтеплица 2 1
Талосто 4 1
Технопарка высоких технологий Югры 2 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 1
РЦ Регион Инфо АНО - Регионинфо 2 1
Мир БРИКС - Центр компетенции и аккредитации 1 1
Аконит НПО 18 1
Союзпетрострой СРО 3 1
КраснодарЭКСПО КТПП ВК - выставочная компания 2 1
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 18 1
Вагонмаш - Вагонмашдеталь - ПСК 11 1
СТПП - Сургутская торгово-промышленная палата 1 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
РИД - Российский институт директоров 8 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1112 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8767 1
Почта России ПАО 2352 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ГПБ - Газпромбанк 1261 1
Adidas - Адидас 170 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 53 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1881 1
Татнефть 241 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 127 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
LEGO 257 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 452 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13669 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 3
Администрация Барнаула 16 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3840 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 15 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Администрация городского округа Самара 23 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5582 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3055 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3664 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 196 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 975 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 107 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 88 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 77 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64419 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35859 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61287 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13867 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9843 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4310 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22783 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8668 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5587 4
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 612 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9644 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1580 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1896 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16930 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4172 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25314 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33227 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2228 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7760 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1920 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 919 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16001 2
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 301 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11470 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1218 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1679 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1245 2
Встраиваемые системы - Embedded system 106 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21894 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1016 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5229 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7378 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4992 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12765 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34493 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17886 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4981 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12124 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4588 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13528 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 2
Шахматная планета - ChessPlanet 4 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 177 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 84 1
GE Proficy 7 1
Bitmain - Antminer - серия ASIC-майнеров 8 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 38 1
Unify OpenStage 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7586 1
Google Android 15174 1
Linux OS 11448 1
Microsoft Office 4138 1
Apple - App Store 3090 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 338 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1346 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 163 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 711 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 472 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 251 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Национальный проект - Здравоохранение 27 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2376 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 13 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Бобович Александр 3 2
Катенев Владимир 4 2
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
Ярошенко Евгений 1 1
Корнеев Никита 1 1
Курочкин Дмитрий 3 1
Кушниренко Андрей 3 1
Гиров Сергей 4 1
Левитан Андрей 1 1
Чукин Сергей 1 1
Синдяшкин Павел 1 1
Кузенев Сергей 1 1
Лимов Дмитрий 1 1
Мамась Дмитрий 1 1
Афонасьев Дмитрий 1 1
Воронина Татьяна 1 1
Фомичев Валерий 1 1
Олейник Даниил 4 1
Квитко Никита 1 1
Ефимова Дарья 2 1
Ларионова Наталья 4 1
Беликов Юрий 2 1
Зинчук Юрий 1 1
Енин Евгений 3 1
Ларькина Зоя 1 1
Бокова Ирина 2 1
Куделькин Владимир 3 1
Сродных Михаил 97 1
Вагапов Роберт 1 1
Тюрпенко Олег 1 1
Виттих Владимир 1 1
Мещанинов Борислав 1 1
Мятежный Алексей 1 1
Вержбицкий Вадим 1 1
Биматов Марат 1 1
Абаньков Антон 1 1
Беседин Андрей 1 1
Грешилов Николай 1 1
Косяков Иван 1 1
Чурманова Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164932 30
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3321 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1778 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47354 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19415 6
Россия - УФО - Свердловская область 1926 5
Россия - ПФО - Самарская область 1555 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 825 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1531 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3423 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 4
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 654 4
Германия - Федеративная Республика 13160 4
Россия - УФО - Челябинская область 1495 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 918 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18991 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54505 3
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Китай - Тайвань 4233 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2812 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1701 3
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Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 695 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1298 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1389 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 943 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 788 3
Европа 24910 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2513 2
Индия - Bharat 5841 2
Бельгия - Королевство 1186 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1820 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1509 2
Бразилия - Федеративная Республика 2505 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14773 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 832 2
Россия - ЦФО - Курская область 742 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18038 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12225 6
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10826 6
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5565 3
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7728 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2733 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3324 2
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 68 2
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Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 528 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4407 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6550 2
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21460 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2321 2
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8846 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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