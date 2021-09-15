Philips. Индекс здоровья будущего 2021

Компания Philips опубликовала результаты исследования «Индекс здоровья будущего 2021. Устойчивое будущее: лидеры в сфере здравоохранения оценивают будущее медицинской помощи после кризиса системы». Исследование «Индекс здоровья будущего» провели в шестой раз. Это крупнейшее в своем роде исследование; в 2021 г. оно охватило 14 стран и затронуло текущие и будущие задачи лидеров в сфере здравоохранения во всем мире.

«Благодаря усилиям врачей и государственных органов Россия достойно справляется с пандемией. Сегодня полным ходом идет вакцинация населения. На данном этапе мы уже извлекаем уроки из опыта борьбы с COVID-19: например, многие специалисты, которые раньше скептически относились к телемедицинским технологиям, смогли оценить их преимущества на практике. Исследование Philips демонстрирует, что лидеры в сфере здравоохранения каждый день сталкиваются с серьезными вызовами. Несмотря на это, они с оптимизмом смотрят в будущее и нацелены на создание устойчивой, гибкой и надежной системы медицинской помощи», – отметил Максим Кузнецов, глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России.

Ответы лидеров в сфере здравоохранения, в число которых входят директора, финансовые директора, главврачи и другие руководители, помогают понять, с какими трудностями они сталкивались с момента начала пандемии, каковы их приоритеты сейчас и в будущем. Таким образом, отчет демонстрирует новое видение будущего здравоохранения. Он показывает, что лидеры в сфере здравоохранения сегодня концентрируются на пациентоориентированном здравоохранении и применении цифровых технологий. Они уделяют много внимания партнерствам, устойчивому развитию и новым моделям оказания медицинской помощи как в больницах, так и за их пределами.

Лидеры в сфере здравоохранения с оптимизмом смотрят в будущее

Пандемия COVID-19 заставила обратить внимание на менее заметные ранее проблемы систем здравоохранения по всему миру. С трудностями сталкивалась и в России. Однако правительственные инициативы, в том числе создание рабочей группы по COVID-19, помогли смягчить наихудшие последствия кризиса.

В новых реалиях медицинские организации в полной мере оценили пользу телемедицины и согласились с необходимостью предоставления медицинских услуг дистанционно. По данным исследования «Индекс здоровья будущего 2021», 32% лидеров в сфере здравоохранения в России считают текущим приоритетом содействие переходу к обеспечению дистанционной/телемедицинской помощи.

Несмотря на все трудности, российские лидеры в сфере здравоохранения позитивно оценивают возможности системы здравоохранения в будущем. Большинство опрошенных экспертов уверены, что в перспективе их медицинское учреждение (79%) и вся российская система здравоохранения (80%) будут обеспечивать качественную медицинскую помощь. 70% лидеров в сфере здравоохранения убеждены в том, что текущая политика государства способствует укреплению надежности и повышению эффективности системы здравоохранения в стране.

В России чаще, чем в других странах-участницах исследования, лидеры в сфере здравоохранения считают приоритетом повышение удовлетворенности пациентов (29% в России по сравнению с 17% в среднем в 14 странах). 25% опрошенных заявили, что планируют в течение следующих трех лет перейти к ценностно-ориентированному здравоохранению – модели, подразумевающей плату за результаты лечения, а не за конкретные медицинские услуги. Хотя еще слишком рано заявлять о переходе к такому формату в России, многие медицинские организации уже внедряют инновации, способные приблизить его применение.

«Пандемия COVID-19 помогла ускорить внедрение цифровых медицинских технологий и тем самым приблизить ценностно-ориентированную модель здравоохранения. Сейчас стала наиболее очевидна польза телемедицины. В нашем центре мы уже пользуемся ее преимуществами. Наиболее перспективные технологии для нас – это решения для хранения данных, просмотра и анализа изображений, коммуникации с пациентом и лечащим врачом. Их внедрение невозможно без поддержки технологических компаний и создания соответствующей инфраструктуры на всех уровнях оказания медицинской помощи», – отметил Андрей Тулупов, д.м.н., профессор РАН, советник директора по медицинским исследованиям, заведующий лабораторией «МРТ технологии», главный научный сотрудник ФГБУН Институт «Международный томографический центр» Сибирского отделения РАН.

Три этапа на пути к цифровой трансформации

До 2020 г. ежегодные темпы роста телемедицины в России прогнозировались на уровне от 10 до 15%. Однако пандемия ускорила ее развитие. Российские лидеры в сфере здравоохранения считают своим приоритетом инвестиции именно в эту область: 53% респондентов назвали телемедицину одной из цифровых медицинских технологий, в которую сегодня они планируют вкладывать больше всего ресурсов.

Решения для удаленного мониторинга пациентов также могут способствовать повышению доступности медицинской помощи в отдаленных районах. Тем не менее через три года прогнозируется заметное сокращение инвестиций как в эту сферу (на 16 %), так и в телемедицину (на 25 %). Возможно, причина заключается в том, что к тому времени в России уже будет заложен прочный фундамент для дальнейшей цифровой трансформации.

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Напротив, инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) в будущие три года ожидает рост. В России 85% лидеров здравоохранения хотели бы, чтобы их больницы вкладывали ресурсы в технологии ИИ. Этот показатель в стране выше, чем в среднем в 14 странах-участницах опроса (74%).

Российские лидеры здравоохранения считают, что стратегические партнерства играют важную роль во внедрении инноваций в медицинских учреждениях и в системе здравоохранения в целом. Партнерство медицинских учреждений с компаниями в области информационных технологий и электронной обработки данных помогает улучшать качество медицинской помощи и ускоряет цифровую трансформацию. Лидеры в сфере здравоохранения в России (39%) в большей степени, чем лидеры в Китае (30%) и Бразилии (22%), считают стратегические партнерства одним из необходимых условий для успешного внедрения цифровых технологий.

«Для нас приоритетно сотрудничество с технологическими компаниями, специализирующимися на разработке систем поддержки принятия врачебных решений, программного обеспечения для обработки данных и телемедицинских технологий. Мы считаем, что стратегические партнерства способны повышать качество технологической инфраструктуры», – сказала Елена Латышева, председатель совета директоров ГК Эксперт, председатель Комитета Липецкой ТПП по предпринимательству в сфере здравоохранения.

Основными препятствиями для развития медицинских учреждений российские лидеры в сфере здравоохранения называют отсутствие у персонала опыта работы с новыми технологиями (48%) и финансовые ограничения (41%). На пути внедрения цифровых технологий также встают трудности с управлением данными (35%) и устаревшее оборудование (30%).

Создание надежной системы здравоохранения, которая выдержит проверку временем

По оценкам лидеров в сфере здравоохранения, сейчас в среднем 19% медицинской помощи оказывается вне стен больниц. Ожидается, что через три года показатель вырастет до 23%. Рост востребованности внебольничных медицинских услуг эксперты связывают с повышением доступности первичной медико-санитарной помощи для граждан, проживающих в отдаленных районах. Модернизация первичного звена проходит в рамках Федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в Национальный проект «Здравоохранение». Лидеры в сфере здравоохранения прогнозируют увеличение доли медицинской помощи, оказываемой вне стен медицинских учреждений, в среднем на 4% в ближайшие три года.

Кроме того, согласно исследованию, в ближайшие три года больше лидеров в сфере здравоохранения будут считать своим приоритетом внедрение практик устойчивого развития

(рост с 5% до 41%). Такая тенденция прослеживается на фоне поддержки Правительством России политики в отношении изменения климата и защиты окружающей среды. Меры включают в себя акцент на преобразование российской экономики в соответствии с Парижским соглашением и Целями в области устойчивого развития ООН (ЦУР) до 2030 г.

Общая выборка исследования в 14 странах включает в себя почти 3000 лидеров в сфере здравоохранения. Количественные опросы были проведены с декабря 2020 г. по март 2021 г. в Австралии, Бразилии, Китае, Франции, Германии, Индии, Нидерландах, Польше, Румынии, России, Саудовской Аравии, Сингапуре, Южной Африке и США. Для обеспечения целостного понимания систем здравоохранения также было проведено качественное исследование в формате интервью.