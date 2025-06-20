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ASUS AAEON Technology

ASUS - AAEON Technology

УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Создан истинный «убийца» Raspberry Pi. При размере с кредитку у него мощный процессор Core i7 и ОС Windows 11 1
27.07.2023 Создан супермощный клон Raspberry Pi на новейших процессорах Intel. Цена 1
16.08.2022 Выпущен крошечный ПК на Intel Xeon с производительностью, как у рабочей станции 1
30.06.2009 Международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009»: итоги 1
28.04.2009 24 июня откроется международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009» 1
01.06.2007 AMD выпустил новые процессоры для жестких условий 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

ASUS и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2072 2
Intel Corporation 12329 2
Ростех - Автоматика Концерн 1677 2
AdvantiX - Адвантикс 3 2
Fastwel - Фаствел 31 2
ИндаСофт - InduSoft 25 2
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 2
Компэл - Compel 6 2
Getac Technology 24 2
ПроСофт - ProSoft 78 2
Octagon Systems 4 2
GE Fanuc - Фанук 40 2
SoftLink - СофтЛинк 3 2
nVent - Schroff GmbH 11 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
AMD - Advanced Micro Devices 4325 1
Arbor Networks 59 1
Segnetics - Сегнетикс 4 1
Realtek Semiconductor 63 1
Турк Рус 5 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 2
EPIC Telecom Invest 206 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4994 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21267 4
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 476 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24973 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2684 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3917 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16468 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10139 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32135 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 549 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1321 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8932 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9710 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3343 1
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 170 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15292 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30715 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12668 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 382 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 726 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3920 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1413 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1988 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1349 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16408 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10953 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1087 1
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 145 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3578 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12629 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26130 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 240 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5907 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3689 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1317 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7706 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 795 1
Встраиваемые системы - Embedded system 84 1
M.2 NVMe SSD 129 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9595 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3246 1
Intel Celeron - Серия процессоров 967 2
Microsoft Windows 11 625 1
Microsoft Windows 10 1812 1
Linux OS 10286 1
Intel Tiger Lake 63 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1365 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Intel Core i - Cерия процессоров 522 1
Intel Xeon W 33 1
AMD AMD64 83 1
AMD Sempron 68 1
AMD Geode 24 1
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 53 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 149 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 897 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 493 1
Nokia Nseries 537 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 37 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 199 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1307 1
Intel Apollo Lake 16 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 34 1
Бобович Александр 3 2
Катенев Владимир 2 2
Китай - Тайвань 4057 4
Россия - РФ - Российская федерация 149968 4
Германия - Федеративная Республика 12795 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2532 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17931 2
Южная Корея - Республика 6741 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 784 2
Бельгия - Королевство 1159 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24907 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16786 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5044 1
Физика - Градус Цельсия 290 1
Tom’s Hardware 445 1
CNX Software 17 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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