Создан супермощный клон Raspberry Pi на новейших процессорах Intel. Цена

«Дочка» Asus выпустила радикально улучшенную версию одноплатного ПК UP 4000 под названием UP 7000, в котором использует современные чипы Alder Lake. Это очень производительная замена Raspberry Pi 4 Model B, который не обновлялся с 2019 г. Компьютер получил скоростные интерфейсы USB и Ethernet, а также современную оперативную память LPDDR5.

Лучше, чем Raspberry

Компания AAEON, суббренд ушедшей из России тайваньской Asus, выпустила новый одноплатный компьютер UP 7000. Как пишет CNX Software, это прямой конкурент Raspberry Pi 4 Model B как по габаритам, так и по общему наполнению, но это гораздо более современная модель образца 2023 г. Тем временем флагманская серия Raspberry Pi не обновлялась с 2019 г., а релиз Raspberry Pi 5 постоянно переносится по различным причинам.

Творение AAEON собрано на процессоре Intel поколения Alder Lake, притом пользователь может выбирать из трех чипов. UP 7000 является улучшенной версией одноплатного ПК UP 4000, который увидел свет в июле 2022 г., но процессорами Alder Lake не располагал, хотя она вышла в октябре 2021 г.

Фото: up-board Спутать UP 7000 очень легко

UP 4000 был собран морально устаревших чипах Apollo Lake – Celeron N3350, Pentium N4200 или Atom x7-E3950 – и комплектовался оперативной памятью LPDDR4. Новый UP 7000 работает на Intel N97, N100 или N50 и поставляется с ОЗУ более современного стандарта LPDDR5. В рознице UP 7000 стоит от $189 (17 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 июля 2023 г.) в зависимости от выбранного процессора, тогда как цена UP 4000 на старте была в районе $116 (10,5 тыс. руб.) за начальную версию.

Подробнее о процессорах и памяти

Все актуальные процессоры Intel N-серии базируются на архитектуре Gracemont и выпускаются по техпроцессу Intel 7 (не путать с 7 нм – у Intel нет таких норм производства, чипы 10-нанометровые). Каждый из них ориентирован на устройства начального уровня, в том числе и на технику интернета вещей.

Чип Intel N97 – это четырехъядерное решение, и на каждое ядро приходится по одному потоку, то есть Hyper Threading здесь нет. Этот CPU Intel показала в начале 2023 г., наделив его частотой до 3,6 ГГц и кэшем третьего уровня 6 МБ.

Одновременно с N97 был представлен и N50, более простой CPU с двумя ядрами и двумя же потоками. Тактовая частота – до 3,4 ГГц, кэш L3 – 6 МБ.

В тот же период состоялся дебют и N100, еще одного чипа для UP 7000. В целом, это немного улучшенная версия N97.

UP 7000 поставляется со скоростной оперативной памяти LPDDR5 объемом до 8 ГБ, но при этом у него нет быстрой флеш-памяти UFS. Вместо нее разработчики установили намного более медленную eMMC, как в смартфонах начального уровня, хотя при этом не поскупились на ее максимальный объем – 64 ГБ. Напомним, что в данном случае идет речь о недорогом одноплатном компьютере.

Разработчики UP 7000 предусмотрели поддержку операционной системы Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021. Любители свободного ПО официально могут установить на него Ubuntu 22.04 LTS.

Много скоростных интерфейсов

Одно из очевидных преимуществ UP 7000 – это отсутствие медленных портов USB 2.0. Вместо них лишь соответствующие пин-коннекторы, то есть это всего-навсего необязательная опция, а не штатная функция компьютера.

Фото: up-board Устаревшим интерфейсам не место в UP 7000

Вместо готовых к использованию USB 2.0 в UP 7000 предусмотрены три высокоскоростных USB 3.2 Gen 2, и тоже полноразмерных. Они позволяют передавать данные с фактической скоростью до 1,21 ГБ/с (гигабайтов в секунду) или 10 Гбит/с (гигабит в секунду), что приблизительно в 21 раз быстрее в сравнении со спецификацией USB 2.0 и ее пиковыми 480 Мбит/с.

Для выхода в интернет или подключения к локальной сети в UP 7000 предусмотрен гигабитный Ethernet на контроллере Realtek RTL8111H-CG, но при этом в компьютере нет модуля Wi-Fi. Его разработчики, по-видимому, предлагают докупать отдельно и подключать через USB.

Дополнительные возможности компьютера

Видеосигнал новый UP 7000 выводит по HDMI 1.4. Возможностей этого интерфейса хватает для передачи на монитор изображения в разрешении 4К. По умолчанию ПК поставляется без системы охлаждения, но на плате имеется 2-пиновый контакт с напряжением 12 В для подключения активного кулера.

Дополнительно в UP 7000 реализован модуль безопасности TPM 2.0. Питание на ПК подается по отдельному разъему – он потребляет не более 36 Вт энергии и нуждается в напряжении 12 В и силе тока до 5А.

При всех своих возможностях UP 7000 по своим размерам в длину и ширину сопоставим с обычной банковской картой – 85х56 мм. Весит он около 150 граммов.