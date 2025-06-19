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Катенев Владимир
УПОМИНАНИЯ
Катенев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 427 2
|МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 343 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 2
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 751 1
|Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
|Бобович Александр 3 2
|Добровольский Михаил 35 1
|Макаров Валентин 234 1
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