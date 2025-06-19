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Катенев Владимир


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 СПб ТПП и «СКБ Контур» заключили соглашение о стратегическом партнерстве ​ 1
19.06.2025 Ассоциация «Руссофт» и Санкт-Петербургская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве 1
30.06.2009 Международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009»: итоги 1
28.04.2009 24 июня откроется международная выставка «ПТА Санкт-Петербург 2009» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Катенев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

AdvantiX - Адвантикс 3 2
Компэл - Compel 6 2
ASUS - AAEON Technology 6 2
GE Fanuc - Фанук 40 2
Octagon Systems 4 2
SoftLink - СофтЛинк 3 2
nVent - Schroff GmbH 11 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 2
Fastwel - Фаствел 31 2
Getac Technology 24 2
ИндаСофт - InduSoft 25 2
Ростех - Автоматика Концерн 1677 2
ПроСофт - ProSoft 78 2
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 2
Segnetics - Сегнетикс 4 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1140 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Турк Рус 5 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 427 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 343 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 751 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 549 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1321 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8940 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 476 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6597 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12669 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24984 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1089 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21276 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 126 1
Встраиваемые системы - Embedded system 84 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Бобович Александр 3 2
Добровольский Михаил 35 1
Макаров Валентин 234 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17943 4
Россия - РФ - Российская федерация 150056 3
Южная Корея - Республика 6742 2
Бельгия - Королевство 1159 2
Германия - Федеративная Республика 12796 2
Китай - Тайвань 4057 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 784 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2534 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16795 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30427 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24924 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3529 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11311 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4096 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3322 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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