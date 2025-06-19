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Ассоциация «Руссофт» и Санкт-Петербургская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве

Ассоциация разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие цифровой экономики, поддержку ИТ-компаний и продвижение отечественных технологических решений в деловой среде Санкт-Петербурга.

Соглашение подписали президент «Руссофт» Валентин Макаров и президент СПб ТПП Владимир Катенев. Соглашение предусматривает многоплановое взаимодействие в сфере цифровой трансформации и инновационного развития предпринимательства. В частности, стороны договорились о реализации совместных образовательных инициатив, обмене аналитической информацией, а также организации конференций, форумов и деловых встреч, на которых будут подниматься актуальные вопросы цифровизации бизнеса.

Особое внимание в соглашении уделено поддержке экспортного потенциала российских ИТ-компаний, в том числе входящих в ассоциацию «Руссофт». Стороны намерены совместно работать над продвижением отечественного программного обеспечения и технологий как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а также развивать механизмы обмена опытом между предпринимателями, разработчиками и представителями промышленности. «Руссофт» будет оказывать экспертную поддержку в вопросах внедрения современных ИТ-решений для членов СПб ТПП, а также содействовать их включению в национальные и международные проекты в области цифровых технологий.

Подписание соглашения стало важным шагом на пути консолидации усилий бизнес-сообщества города и ИТ-отрасли в целях построения устойчивой цифровой инфраструктуры и повышения технологической конкурентоспособности региона.

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Безопасность

«Наши организации имеют долгую историю совместной работы, поэтому подписание данного соглашения не только открывает новую страницу в нашем сотрудничестве, но и закрепляет успехи прошлых лет. Санкт-Петербург является столицей высокотехнологичных компаний России, поэтому к решениям наших разработчиков предъявляются повышенные требования инновационной специфики питерских промышленных предприятий. Внедрение решений для цифровой трансформации и импортозамещения серьезно повышают технологический суверенитет предприятий всего региона и страны. Уверен, что дальнейшее сотрудничество «Руссофт» и СПб ТПП изменит деловой ИТ-ландшафт города», – отметил Валентин Макаров, президент «Руссофт».

«Санкт-Петербург обладает огромным потенциалом в сфере высоких технологий и инновационных разработок. Сотрудничество с ассоциацией «Руссофт» позволит нам объединить усилия для продвижения отечественной IT-индустрии, стимулирования экспорта высокотехнологичных продуктов и услуг, а также укрепления позиций Петербурга как центра компетенций в цифровой экономике», – сказал Владимир Катенев, президент СПб ТПП.

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