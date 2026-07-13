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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бортовой компьютер бортовая ЭВМ Бортовые и встраиваемые системы Бортовые вычислительные блоки Board Computer EMB-PC Panel PC Rack-PC стоечный, панельный, встраиваемые промышленный компьютер

СОБЫТИЯ

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13.07.2026 Бортовой компьютер NM Pilot производства НТЦ «Модуль» прошел сертификацию на применение в составе горнодобывающей техники

батывает видеопоток с нескольких внешних камер, одновременно собирая телеметрию с датчиков движения, вибрации, температуры, уровня жидкостей, давления в шинах, давления в гидравлике и др. Кроме того, бортовой компьютер NM Pilot интегрируется с периферийными системами навигации, автопилотирования, управления ковшом и другими бортовыми блоками, а также синхронизируется со смежными модулями —

01.11.2021 «Ниеншанц-автоматика» разработала промышленный панельный компьютер на базе процессора Baikal-M

Конструкторская группа «Ниеншанц-автоматики» разработала новый промышленный панельный компьютер GLACE-19BK на базе российского процессора Baikal-M. В новом ПК в качестве
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер

ейсом и голосовым управлением — «Навигатор», голосовой помощник «Алиса», «Яндекс.музыка» и приложения для прослушивания музыки, радио и просмотра ТВ и кино МТС. В комплект «МТС | Яндекс авто» входят: бортовой компьютер с сенсорным дисплеем; сертификат на бесплатную установку в специализированном сервисном центре; 4G-модем, SIM-карта с тарифом «Для Авто» и 10 ГБ мобильного интернета ежемесяч
20.06.2019 Бортовой компьютер «Яндекс.авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге

в продажу в Москве и Санкт-Петербурге. Одновременно с запуском продаж в этих городах открылись сертифицированные сервисные центры, где можно установить устройство и получить гарантийное обслуживание. Бортовой компьютер «Яндекса» устанавливается вместо штатной мультимедийной системы автомобиля. Сейчас он совместим с шестнадцатью моделями Renault, Lada, Volkswagen, Toyota, Kia, Škoda, Mitsubi
23.01.2019 «Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена

Универсальная бортовая система Российский интернет-гигант «Яндекс» официально анонсировал собственный автомобильный бортовой компьютер «Яндекс.Авто», предлагаемый к установке вместо штатных мультимедийных систем автомобилей. Стоит новинка ровно 30 тыс. руб., но приобрести и установить ее в свой автомобиль мо
23.01.2019 «Яндекс» представил бортовой компьютер для автомобилей. Цена

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей. Устройство можно установить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя. Установка занимает около часа, после этого бортовой комп
23.10.2015 «ФАМ-Электрик» представила новый панельный компьютер Aplex для транспортной отрасли

м Intel Atom E3845 и диагональю 8 дюймов. Об этом CNews сообщили в «ФАМ-Электрик». Безвентиляторный панельный компьютер Aplex APC-3082 с ударопрочным дисплеем и регулировкой яркости разработан

14.05.2012 Велосипед Audi со смартфоном в качестве борткомпьютера

километрами в час. Ещё два режима - Power Wheelie и Balanced Wheelie – предназначены для экстремальной езды с выполнением трюков. Всеми режимами можно управлять с помощью смартфона, используя его как бортовой компьютер. Также с помощью смартфона можно управлять светодиодами велосипеда, регулировать высоту и угол седла и так далее…

Публикаций - 150, упоминаний - 166

Бортовой компьютер и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12850 10
Yandex - Яндекс 9299 9
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 7
Google LLC 12747 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1843 6
Siemens AG - Siemens Group 2675 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3468 5
ПроСофт - ProSoft 82 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15952 4
Apple Inc 13226 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 720 4
Spirit DSP - Спирит Корп 482 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 4
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 4
Антрел Автоматизация - Антрел Интегро 6 4
Microsoft Corporation 25823 3
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 70 3
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 18 3
Fastwel - Фаствел 33 3
ЭлеСи - eelesy 15 3
Iconics 14 3
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 3
Турк Рус 5 2
nVent - Schroff GmbH 11 2
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Wheelies - Виллис 37 2
Ростелеком 10999 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1699 2
Xiaomi - Сяоми 2260 2
IBM - International Business Machines Corp 9710 2
Seagate Technology 767 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 67 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1584 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Ростех - РТ-Инвест 58 2
Шахты 0 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 2
РТСофт - RTSoft 101 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 506 10
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 9
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 7
Renault Groupe 166 7
Hyundai Motor Company 439 6
Volkswagen Group - VW 309 6
Volkswagen Audi Group 233 6
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 83 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 5
Экспотроника ВК 40 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
BMW Group 483 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 4
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
QinetiQ Group 57 4
Volvo Cars 262 3
Boeing 1032 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 3
Ford 435 3
Honda Motor Company - HND 240 3
Россети Ленэнерго 1698 3
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 3
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8945 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1070 2
Tesla Motors 465 2
Роснефть НК - нефтяная компания 564 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 157 2
Кировский завод 37 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Кировский завод - ПТЗ - Петербургский тракторный завод 6 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 2
Toyota - Lexus 107 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5988 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 767 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3970 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6583 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3703 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2890 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1900 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2880 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1060 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 81 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 459 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 278 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 172 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 111 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
U.S. Department of Defense - ORS Office - Operationally Responsive Space 4 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 214 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 433 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 295 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 57 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36477 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16449 27
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2829 26
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10277 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17052 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26977 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22698 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13303 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14024 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28428 15
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2584 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23163 14
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 713 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14823 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7404 13
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10757 12
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13110 11
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LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3697 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26449 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10631 9
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1209 9
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2245 9
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33690 8
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1499 8
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 619 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13543 7
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 691 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35386 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1630 7
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4468 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26064 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13042 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6446 7
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2080 7
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1508 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5261 33
Google Android 15307 8
Яндекс.Авто 49 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2982 6
Linux OS 11596 5
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 997 5
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 968 5
Космодром Байконур 1072 5
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 336 5
Apple iOS 8614 4
Яндекс.Навигатор 121 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 4
Google Dart 64 4
НТЦ Модуль - NM Pilot 5 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 952 3
Apple iPhone 6 4861 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 3
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 172 3
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 13 3
СВД ВС - SWD TimeMaster 7 3
Microsoft Windows XP Professional 235 2
iconBIT Kick Scooter 4 2
МТС - Мой МТС 180 2
Google YouTube - Видеохостинг 3009 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7660 2
Microsoft Windows 7 2009 2
Intel x86 - архитектура процессора 2180 2
Microsoft Windows XP 2432 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 2
Acer Predator 246 2
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 525 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 771 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 2
Василевский Андрей 20 6
Farhquar Robert - Фаркуар Роберт 4 4
Медведев Дмитрий 1665 3
Kim John - Ким Джон 5 2
Зайцев Михаил 347 2
Ротенберг Игорь 37 2
Нащекин Алексей 118 2
Шипелов Андрей 23 2
Чайка Юрий 43 2
Чуйченко Константин 9 2
Лаптев Максим 20 2
Kenyon Shaun - Кеньон Шон 2 2
Кривовяз Владимир 2 2
Прохода Александр 2 2
Бобович Александр 3 2
Гейзер Александр 2 2
Радько Сергей 2 1
Bianco Daniele - Бьянко Даниел 4 1
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Tumlin Jeffrey - Тамлин Джеффри 2 1
Киричек Руслан 15 1
Ghosn Carlos - Гон Карлос 5 1
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Луцкий Михаил 7 1
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Израиль 2862 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2614 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21834 58
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6108 37
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3204 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34015 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6203 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9102 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58060 10
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1377 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7885 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9132 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27473 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11725 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6820 6
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1255 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2026 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8879 5
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 186 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1172 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 960 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10452 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5812 4
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6578 4
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1723 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6743 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7624 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2730 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1307 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1525 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5818 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 326 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3407 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53782 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2116 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3207 3
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 446 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3880 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1375 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1280 4
CNews - ZOOM.CNews 1867 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
The Engineer 79 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11578 2
Wired - Издание 277 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2458 2
New Scientist 1448 2
CNews - Auto.CNews 51 2
Space Daily 528 2
Future - Space.com 200 2
NEWSru.com 229 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
The Register - The Register Hardware 1791 1
ZDnet 664 1
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 1
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ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
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NBC News 188 1
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ITSM Tool Universe 1 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 63 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1004 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 275 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 597 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 150 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 106 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 750 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 59 1
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 13 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 7
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 4
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 101 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Навитех-Экспо 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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