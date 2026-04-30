Новый ПК Boxer-6407-TWL от Aaeon в каталоге компании Corson

Новинка от Aaeon — Boxer-6407-TWL — ультратонкий компьютер на базе Intel N250 или N150 из серии Intel N-series (ранее Twin Lake), оснащенный разъемами VGA и HDMI. Это надежная платформа для модернизации и обновления промышленных систем. Об этом CNews сообщили представители Corson.

Одно из ключевых преимуществ модели – компактный форм-фактор, всего 153 × 101 × 30 мм. BOXER-6407-TWL самый тонкий компьютер из линейки ультратонких встраиваемых компьютеров Aaeon (на 35 % тоньше предыдущих моделей). Это конструктивное решение было принято для удовлетворения рыночного спроса на безвентиляторные платформы, которые можно интегрировать в существующие системы с ограниченным пространством, например, в оборудование для производства полупроводников и для установки цифровых вывесок.

Boxer-6407-TWL оснащен разъемами VGA, так и HDMI, что обеспечивает совместимость с имеющимися дисплеями. Интерфейс расширения представлен тремя USB-портами (USB 3.2 Gen 2 x 1, USB 2.0 x 3), двумя портами Gigabit Ethernet LAN и двумя DB-9 портами для RS-232/422/485. Решение идеально подойдет для промышленных сред благодаря безвентиляторному корпусу с цельной верхней крышкой, которая защищает его от пыли. Температура эксплуатации — до 60 °C.

Для хранения данных предусмотрен слот M.2 2280 M-Key и дополнительные возможности расширения: слоты M.2 2230 E-Key, M.2 3052 B-Key и слот для SIM-карты. Система поддерживает Windows 11 Pro, Windows 11 IoT, а также Linux Ubuntu 24.04 и более поздние версии.