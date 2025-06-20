Создан истинный «убийца» Raspberry Pi. При размере с кредитку у него мощный процессор Core i7 и ОС Windows 11

AAEON разработала одноплатный компьютер de next-RAP8, который во многом не уступает полноценным десктопам и при этом в разы мощнее эталонного Raspberry Pi. У него есть процессор Core i7, 16 ГБ RAM и даже место под полноценный SSD-накопитель формата М2. И на него без труда устанавливается Windows 11 – нужные драйверы доступны на сайте производителя. ПО размерам AAEON de next-RAP8 сопоставим с банковской картой.

Core i7 в кармане

Компания AAEON разработала новый одноплатный компьютер de next-RAP8 размерами 86х56 мм в длину и ширину, как у кредитной карты или у классического одноплатника Raspberry Pi 5 образца сентября 2023 г. Как пишет портал CNX-Software, в топовой комплектации этот ПК доступен с с процессором Core i7 13 поколения, известного как Raptor Lake, и с 16 ГБ оперативной памяти, притом современного скоростного стандарта LPDDR5x. О таком «железе» Pi 5 даже и не мечтает.

С точки зрения возможностей AAEON de next-RAP8 представляет собой полноценный настольный компьютер, за исключением дискретной видеокарты, которой у него нет. Пользоваться им смогут все, кто хотя бы раз работал на ПК под управлением Windows, потому что именно она на него и устанавливается – вникать в тонкости работы Linux, особенно каких-нибудь редких сборок для одноплатных компьютеров, не потребуется.

На сайте AAEON есть драйверы для de next-RAP8 под Windows 11 и Windows 10, но пока нет информации о стоимости компьютера. Вместо этого она предлагает встать в виртуальную очередь и ждать, когда первые экземпляры микрокомпьютера сойдут с конвейера.

AAEON AAEON de next-RAP8

CNX-Software пишет о поддержке Windows 10 и Linux Ubuntu 22.04.3 с ядром 6.2, но про Windows 11 не упоминает. Однако факт остается фактом – драйверы для этой системы на сайте производителя имеются.

Единственное, но важное отличие

На момент выхода материала AAEON de next-RAP8 существовал в трех комплектациях, различие между которыми было всего лишь одно и заключалось в модели процессора. Объемы памяти, количество и конфигурация разъемов и пр. – все это от версии к версии не меняется.

AAEON Место под SSD

Все модификации AAEON de next-RAP8 снаряжены распаянным на плате комбо-процессором Intel Core 13 поколения (Raptor Lake), на подложке которого находится не только основной кристалл, но и хаб. В базовой версии используется Core i3-1315UE – шестиядерный процессор с поддержкой восемью потоков данных, частота которого варьируется от 1,2 до 4,5 ГГц. В наличии интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics на 1,2 ГГц. Тепловыделение (TDP) процессора – всего лишь 15 Вт, так что громоздкий кулер ему точно не потребуется. Небольшой активный кулер входит в комплект поставки.

AAEON Процессор вполне полноценный

Следующий вариант компьютера оснащен Intel Core i5-1335UE с 10 ядрами и 12 потоками, частотой 1,7-4,5 ГГц и графикой Iris Xe Graphics на 1,25 ГГц. В максимальной комплектации пользователь обнаружит Core i7-1365UE (10 ядер, 12 потоков, 1,7-4,9 ГГц, Iris Xe Graphics на 1,3 ГГц). TDP у этих чипов – 15 Вт.

Полный набор

Все три версии компьютера снаряжены 16 ГБ оперативной памяти, но ни у одной нет встроенного накопителя. Вместо этого пользователь волен установить нужный ему SSD формата М2 2280 с ключом М. Отдельно есть классический 6-гигабитный разъем SATA III для обычного винчестера, SSD или оптического привода, но здесь придется решать вопрос с подачей на них питания – этого разъема на плате нет.

Доступные комплектации

Для подключения мониторов есть интерфейсы eDP 1.4 с поддержкой разрешения до 3840x2160 пикселей и полноценный HDMI 1.2a выдающий максимум 1920x1080 пикселей. Можно подключить два дисплея одновременно.

Из знакомых каждому пользователю проводных интерфейсов здесь есть два USB 3.2 Gen2 Type-A и пара RJ45 для проводного подключения к локальной сети или роутеру. Один из них – гигабитный (контроллер Intel I219-LM), второй – 2,5-гигабитный (Intel I226-LM).

Также на плате размерами 86х56 мм осталось место под PIN-коннектора для четырех USB 2.0, интерфейс PCIe Gen3 x4 посредством FPC-коннектора, 4-пиновый коннектор для кулера и 8-битный GPIO. Питание 12 В подается через стандартный интерфейс, как на многих ноутбуках – есть поддержка блоков питания как AT, так и ATX.

Драйверы для Windows 10 и 11 - в наличии

Также производителем заявлен ряд программных особенностей. Вместо классического BIOS у компьютера имеется современный UEFI, а для безопасности в нем реализована поддержка fTPM – программной реализации модуля безопасности TPM (Trusted Platform Module), интегрированной непосредственно в процессор.