ВИВТ Воронежский институт высоких технологий


Воронежский институт высоких технологий — автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования, реализующая программы бакалавриата и магистратуры и активно развивающая прикладные направления подготовки. Институт сотрудничает с отраслевыми организациями, развивает проектную деятельность и является одним из ключевых центров инженерного и ИТ-образования региона. 

СОБЫТИЯ


25.12.2025 ВИВТ получит 300 лицензий ОС «РОСА Хром» в рамках сотрудничества с НТЦ ИТ РОСА 2
25.08.2016 ТТК в новом учебном году будет предоставлять услуги связи шести учебным заведениям Россоши 1
05.02.2004 В Воронеже создадут электронную закупочную систему 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

