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Администрация Екатеринбурга Екатеринбургская городская Дума органы государственной власти
УПОМИНАНИЯ
|14.12.2023
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«Контур» разработал для администрации Екатеринбурга решение для выявления конфликтов интересов
обучены работники всех кадровых подразделений территориальных и отраслевых (функциональных) органов администрации города Екатеринбурга. Это поможет ускорить подготовительный этап по сбору данны
|13.07.2023
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Благотворительный фонд «СКБ Контур» и Администрация Екатеринбурга заключили соглашение о сотрудничестве
дателя Правительства России Михаила Мишустина с главой Рослесхоза подчеркнула их ключевое значение. Администрация города Екатеринбурга и компания «СКБ Контур» заинтересованы в развитии городско
|12.07.2023
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«Микрон» и администрация Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве
10 июля 2023 г. резидент ОЭЗ «Технополис Москва», российский производитель и экспортер микроэлектроники АО «Микрон», и администрация города Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации распоряжения Правительства России от 20 мая 2023 г. «Об утверждении концепции технологического развит
|11.07.2023
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«Ростелеком» и администрация Екатеринбурга договорились о внедрении умных решений в инфраструктуру города
мы готовы применять эту практику в столице Среднего Урала. Уверен, что плотная совместная работа с администрацией Екатеринбурга позволит в короткое время внедрить в городскую среду интеллектуа
|19.10.2022
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«СКБ Контур» и Управление культуры Администрации города Екатеринбурга договорились о сотрудничестве
Начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков и директор благотворительного фонда «СКБ Конту
|04.07.2022
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В реализации проекта «Контур-парк» поможет администрация Екатеринбурга
алантливых ИТ-специалистов и мощной средой для их профессионального развития». Алексей Орлов, глава администрации Екатеринбурга: «Мы горды, что головной офис крупнейшей федеральной компании, ко
|06.07.2021
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«Сименс» и администрация Екатеринбурга будут развивать цифровые технологии на предприятиях города
в Екатеринбург наиболее современных инновационных технологий и их дальнейшее внедрение для модернизации экономики и развития системы «умного города». «Мы очень рады заключить партнерское соглашение с Администрацией Екатеринбурга. Город входит в число важнейших промышленно-производственных центров России, поэтому применение инновационных решений и технологий на предприятиях Екатеринбурга ста
|16.06.2016
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В Екатеринбурге завершена модернизация единой системы управления общественными финансами
и и разграничение прав доступа обеспечивают их безопасную работу. Андрей Корюков, заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и фина
|06.08.2014
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В Администрации Екатеринбурга усилен контроль в области системы закупок
В Администрации города Екатеринбурга Свердловской области в целях реализации Федерального закон
|03.04.2013
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В Екатеринбургской городской Думе внедряется СЭД на базе Docsvision
ема предназначена для автоматизации управленческого документооборота и правотворческой деятельности Екатеринбургской городской Думы путем перехода к безбумажным технологиям обработки входящих и
|14.05.2009
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Администрация Екатеринбурга защитилась от вирусов с помощью Dr.Web
ний компании Softline в Екатеринбурге. Со своей стороны, начальник отдела информационных технологий Администрации Екатеринбурга Сергей Филиппов отметил: «Специалисты компании Softline выполнили
|14.01.2009
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Администрация Екатеринбурга выбрала Dr.Web Enterprise Suite
Компания «Доктор Веб» сообщила о том, что Комитет связи и информационных технологий Администрации г. Екатеринбурга принял решение защит
|24.04.2007
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Администрация Екатеринбурга автоматизировала бухгалтерский учет
гский центр компетенции по бюджетному учету фирмы «1С» — компания РИЦ («Региональный Информационный Центр») — объявила о завершении комплексной автоматизации бухгалтерско-финансового отдела администрации Екатеринбурга. Система на базе «1С:Бухгалтерии для бюджетных учреждений» и «1С:Зарплаты и Кадров» охватила практически все задачи, стоящие перед финансовой службой учреждения. Уче
Администрация Екатеринбурга и организации, системы, технологии, персоны:
|Орлов Алексей 20 5
|Сродных Михаил 89 3
|Волков Леонид 14 3
|Скользкова Светлана 8 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Филиппов Сергей 35 2
|Клепинин Владимир 2 2
|Зотов Алексей 56 2
|Либеров Александр 10 1
|Черников Алексей 53 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Вяткин Михаил 2 1
|Козлов Олег 6 1
|Макаров Вадим 28 1
|Чумерин Юрий 1 1
|Никаноров Павел 1 1
|Кайгородцев Сергей 1 1
|Корюков Андрей 1 1
|Пичугин Иван 36 1
|Мишустин Михаил 702 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Бутаков Алексей 10 1
|Тимофеев Вячеслав 1 1
|Славинский Дмитрий 1 1
|Марков Илья 1 1
|Уфимцев Анатолий 1 1
|Кузнецов Станислав 140 1
|Андреев Владимир 99 1
|Федоров Андрей 29 1
|Когтев Виталий 3 1
|Горюнов Глеб 2 1
|Охроменко Юрий 1 1
|Марьясов Денис 2 1
|Левин Леонид 131 1
|Ускова Ольга 168 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Сачков Илья 125 1
|Симаков Олег 113 1
|Козлов Сергей 39 1
|Левашов Александр 90 1
|Вечерний Екатеринбург 1 1
|Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8256 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3364 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
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