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Администрация Екатеринбурга Екатеринбургская городская Дума органы государственной власти

Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти

УПОМИНАНИЯ


14.12.2023 «Контур» разработал для администрации Екатеринбурга решение для выявления конфликтов интересов

обучены работники всех кадровых подразделений территориальных и отраслевых (функциональных) органов администрации города Екатеринбурга. Это поможет ускорить подготовительный этап по сбору данны
13.07.2023 Благотворительный фонд «СКБ Контур» и Администрация Екатеринбурга заключили соглашение о сотрудничестве

дателя Правительства России Михаила Мишустина с главой Рослесхоза подчеркнула их ключевое значение. Администрация города Екатеринбурга и компания «СКБ Контур» заинтересованы в развитии городско
12.07.2023 «Микрон» и администрация Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве

10 июля 2023 г. резидент ОЭЗ «Технополис Москва», российский производитель и экспортер микроэлектроники АО «Микрон», и администрация города Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации распоряжения Правительства России от 20 мая 2023 г. «Об утверждении концепции технологического развит
11.07.2023 «Ростелеком» и администрация Екатеринбурга договорились о внедрении умных решений в инфраструктуру города

мы готовы применять эту практику в столице Среднего Урала. Уверен, что плотная совместная работа с администрацией Екатеринбурга позволит в короткое время внедрить в городскую среду интеллектуа
19.10.2022 «СКБ Контур» и Управление культуры Администрации города Екатеринбурга договорились о сотрудничестве

Начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков и директор благотворительного фонда «СКБ Конту
04.07.2022 В реализации проекта «Контур-парк» поможет администрация Екатеринбурга

алантливых ИТ-специалистов и мощной средой для их профессионального развития». Алексей Орлов, глава администрации Екатеринбурга: «Мы горды, что головной офис крупнейшей федеральной компании, ко
06.07.2021 «Сименс» и администрация Екатеринбурга будут развивать цифровые технологии на предприятиях города

в Екатеринбург наиболее современных инновационных технологий и их дальнейшее внедрение для модернизации экономики и развития системы «умного города». «Мы очень рады заключить партнерское соглашение с Администрацией Екатеринбурга. Город входит в число важнейших промышленно-производственных центров России, поэтому применение инновационных решений и технологий на предприятиях Екатеринбурга ста
16.06.2016 В Екатеринбурге завершена модернизация единой системы управления общественными финансами

и и разграничение прав доступа обеспечивают их безопасную работу. Андрей Корюков, заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и фина
06.08.2014 В Администрации Екатеринбурга усилен контроль в области системы закупок

В Администрации города Екатеринбурга Свердловской области в целях реализации Федерального закон
03.04.2013 В Екатеринбургской городской Думе внедряется СЭД на базе Docsvision

ема предназначена для автоматизации управленческого документооборота и правотворческой деятельности Екатеринбургской городской Думы путем перехода к безбумажным технологиям обработки входящих и
14.05.2009 Администрация Екатеринбурга защитилась от вирусов с помощью Dr.Web

ний компании Softline в Екатеринбурге. Со своей стороны, начальник отдела информационных технологий Администрации Екатеринбурга Сергей Филиппов отметил: «Специалисты компании Softline выполнили
14.01.2009 Администрация Екатеринбурга выбрала Dr.Web Enterprise Suite

Компания «Доктор Веб» сообщила о том, что Комитет связи и информационных технологий Администрации г. Екатеринбурга принял решение защит
24.04.2007 Администрация Екатеринбурга автоматизировала бухгалтерский учет

гский центр компетенции по бюджетному учету фирмы «1С» — компания РИЦ («Региональный Информационный Центр») — объявила о завершении комплексной автоматизации бухгалтерско-финансового отдела администрации Екатеринбурга. Система на базе «1С:Бухгалтерии для бюджетных учреждений» и «1С:Зарплаты и Кадров» охватила практически все задачи, стоящие перед финансовой службой учреждения. Уче

Публикаций - 52, упоминаний - 83

Администрация Екатеринбурга и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1165 9
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 6
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 350 4
Siemens AG - Siemens Group 2606 4
ПроСофт - ProSoft 78 4
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 4
Microsoft Corporation 24959 3
Softline - Софтлайн 3049 3
Ростелеком 10048 3
Docsvision - ДоксВижн 1018 3
Fastwel - Фаствел 31 3
Intek - Интек 19 3
Dr.Web - Доктор Веб 1265 2
HP Inc. 5726 2
Schneider Electric 582 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 2
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 17 2
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 2
Прософт-Системы 15 2
Avnet - Avnet Electronics Marketing - Avnet Technology Solutions - Avnet Computer Marketing - Avnet Abacus - Avnet Technical Services 23 2
ФТ-Центр ФГУП - Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий 5 2
Элтикон 4 2
nVent - Schroff GmbH 11 2
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - ТМХ ТМ - НИИТКД - Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта 8 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Intel Corporation 12358 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5091 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13476 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 222 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Adobe Systems 1562 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
Инверсия - Инверсия НПФ 146 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 1
Google Russia - Гугл Россия 185 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
GE Fanuc - Фанук 40 1
Octagon 3 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1525 1
Экспотроника ВК 40 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 2
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 2
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 24 2
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 138 1
Социальные гарантии 38 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 11 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
Уралтехнология НПП 1 1
Фармация 12 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 60 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 212 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 113 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 56 1
ВТБ - ВТБ24 667 1
Кировский завод 37 1
Югория - страховая компания 42 1
Трансойл 13 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 61 1
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
Гомельтранснефть Дружба РУП 4 1
Роллтон ТД 11 1
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 12 1
Алмазная осень НПФ 4 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 558 1
Альфа-Банк 1807 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
Резонанс НПП 375 1
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 1
ВИТЭК 3 1
Интеллект-Строй - ИнтеллектСтрой 2 1
ТЭК НПП - Томская электронная компания 5 1
Уфаойл - Уфаойл-ОПТАН 3 1
КОМТЕХ 6 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 45 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6138 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12254 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5109 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2769 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2625 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1428 4
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3013 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4547 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5044 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3267 2
Федеральное казначейство России 1829 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2852 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 77 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 2
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 2
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 31 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 469 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 57 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 227 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1946 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 219 2
Администрация Краснодарского края 61 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3459 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 156 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 273 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 182 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3166 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2047 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3185 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1246 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 1
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9489 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22141 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3366 4
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5551 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 131 3
Microsoft Windows 16028 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 499 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1475 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1745 2
Docsvision СЭД - ECM-система 238 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1151 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1423 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 806 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2819 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1389 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 249 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1103 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4828 1
МОД Народный контроль 44 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
GE Proficy 7 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 95 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 390 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 185 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 72 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 469 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 7 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1689 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 967 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1867 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1031 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 253 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1461 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 610 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 817 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
Орлов Алексей 20 5
Сродных Михаил 89 3
Волков Леонид 14 3
Скользкова Светлана 8 2
Валяева Елизавета 72 2
Филиппов Сергей 35 2
Клепинин Владимир 2 2
Зотов Алексей 56 2
Либеров Александр 10 1
Черников Алексей 53 1
Куйвашев Евгений 21 1
Вяткин Михаил 2 1
Козлов Олег 6 1
Макаров Вадим 28 1
Чумерин Юрий 1 1
Никаноров Павел 1 1
Кайгородцев Сергей 1 1
Корюков Андрей 1 1
Пичугин Иван 36 1
Мишустин Михаил 702 1
Курьянов Сергей 162 1
Бутаков Алексей 10 1
Тимофеев Вячеслав 1 1
Славинский Дмитрий 1 1
Марков Илья 1 1
Уфимцев Анатолий 1 1
Кузнецов Станислав 140 1
Андреев Владимир 99 1
Федоров Андрей 29 1
Когтев Виталий 3 1
Горюнов Глеб 2 1
Охроменко Юрий 1 1
Марьясов Денис 2 1
Левин Леонид 131 1
Ускова Ольга 168 1
Новодворский Алексей 109 1
Сачков Илья 125 1
Симаков Олег 113 1
Козлов Сергей 39 1
Левашов Александр 90 1
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Россия - РФ - Российская федерация 151133 36
Россия - УФО - Свердловская область 1631 19
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14313 4
Россия - Средний Урал 86 4
Россия - СФО - Новосибирск 4495 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 3
Германия - Федеративная Республика 12824 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 899 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 690 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18054 3
Россия - Урало-Сибирский регион 10 3
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 28 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 2
Россия - СФО - Омская область 709 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2591 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1914 2
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