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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шонов Евгений

СОБЫТИЯ


26.06.2026 «Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf 1
14.12.2023 «Контур» разработал для администрации Екатеринбурга решение для выявления конфликтов интересов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шонов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1325 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 315 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 779 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3274 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1117 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2378 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9272 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2511 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13826 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35709 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4298 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21637 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3534 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1341 1
Хазова Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164462 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4445 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 924 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453017, в очереди разбора - 727937.
Создано именных указателей - 196783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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