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Шонов Евгений
СОБЫТИЯ
|26.06.2026
|«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf 1
|14.12.2023
|«Контур» разработал для администрации Екатеринбурга решение для выявления конфликтов интересов 1
Шонов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1325 1
|Security Vision - Интеллектуальная безопасность 315 1
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3534 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1341 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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