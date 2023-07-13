Благотворительный фонд «СКБ Контур» и Администрация Екатеринбурга заключили соглашение о сотрудничестве

12 июля 2023 г. директор благотворительного фонда «СКБ Контур» Светлана Скользкова и глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписали соглашение о сотрудничестве для развития городской среды. Стороны договорились о совместной проработке подходов к цифровой трансформации городской среды и запуске инициатив в рамках охраны окружающего мира для сохранения биологического разнообразия и лесовосстановление. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Основная цель партнерства — развитие современной городской среды и охраны окружающего мира, в том числе через сохранение лесной экосистемы на территории города Екатеринбурга.

Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга: «Вопросы охраны, защиты и восстановления лесного фонда являются важными как для экономики, так и для будущих поколений. Недавняя встреча председателя Правительства России Михаила Мишустина с главой Рослесхоза подчеркнула их ключевое значение. Администрация города Екатеринбурга и компания «СКБ Контур» заинтересованы в развитии городской среды и улучшении экологической обстановки. Создание комфортной среды не только повышает качество жизни населения, но и способствует укреплению имиджа города на региональном и федеральном уровнях.

Еще одним пунктом взаимодействия станет проведение публичных мероприятий для обмена опытом. У «СКБ Контур» есть опыт в развитии волонтерского движения и реализации экологических проектов, которым компания готова делиться. С 2022 г. у благотворительного фонда функционирует проект «Зеленый контур города», в рамках которого проходят акции по благоустройству и озеленению рекреационных зон Екатеринбурга и прилегающих территорий.

Светлана Скользкова, директор благотворительного фонда «СКБ Контур»: «Занимаясь вопросами окружающей среды, мы видим колоссальную работу, которую ведет по этому направлению администрация Екатеринбурга. Убеждена, что наше сотрудничество будет способствовать формированию экологической культуры, развитию современной городской среды и зеленых территорий Екатеринбурга.

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