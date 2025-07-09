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Индексная книга (каталог) CNews*
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Романчиков Андрей


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Компании-партнеры договорились о сотрудничестве при использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев 1
22.01.2024 ГК «ТМХ ИС» реализовала комплексный проект по внедрению цифровых систем управления промышленным подвижным составом 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Романчиков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ТМХ - Транстелесофт - Transtelesoft 4 1
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - ТМХ ТМ - НИИТКД - Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта 8 1
Локотех - АВП Технология 6 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 127 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8986 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69182 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53875 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12948 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1104 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 279 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5662 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19471 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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