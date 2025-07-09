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Романчиков Андрей
УПОМИНАНИЯ
|09.07.2025
|Компании-партнеры договорились о сотрудничестве при использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев 1
|22.01.2024
|ГК «ТМХ ИС» реализовала комплексный проект по внедрению цифровых систем управления промышленным подвижным составом 1
Романчиков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ТМХ - Транстелесофт - Transtelesoft 4 1
|ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - ТМХ ТМ - НИИТКД - Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта 8 1
|Локотех - АВП Технология 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150648 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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