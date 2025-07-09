Получите все материалы CNews по ключевому слову
ПК ТС ПК Транспортные системы
«ПК Транспортные системы» («ПК ТС») – российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Учрежденная в 2013 году компания специализируется на создании низкопольного подвижного состава. «ПК Транспортные системы» выпускает более 10 моделей трамваев, длиной от 17 до 35 метров, и 4 модели колесного транспорта на электрической тяге (две модели троллейбуса и две модели электробуса). Производственные площадки «ПК Транспортные системы», расположенные в Твери, Санкт-Петербурге и Энгельсе позволяют выпускать до 450 единиц подвижного состава ежегодно.
УПОМИНАНИЯ
ПК ТС и организации, системы, технологии, персоны:
|SpaceTeam - Сантэл-Навигация 7 1
|Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 57 1
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
|SpaceTeam - СпейсТим 30 1
|ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
|РЖД - Российские железные дороги 1951 1
|Русагро Группа Компаний 303 1
|Hyundai Mobis 11 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 1
|Связной ГК 1375 1
|Хасис Лев 105 1
|Ускова Ольга 168 1
|Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150648 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370422, в очереди разбора - 748779.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.