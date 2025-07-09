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ПК ТС ПК Транспортные системы

ПК ТС - ПК Транспортные системы

«ПК Транспортные системы» («ПК ТС») – российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Учрежденная в 2013 году компания специализируется на создании низкопольного подвижного состава. «ПК Транспортные системы» выпускает более 10 моделей трамваев, длиной от 17 до 35 метров, и 4 модели колесного транспорта на электрической тяге (две модели троллейбуса и две модели электробуса). Производственные площадки «ПК Транспортные системы», расположенные в Твери, Санкт-Петербурге и Энгельсе позволяют выпускать до 450 единиц подвижного состава ежегодно.

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Компании-партнеры договорились о сотрудничестве при использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев 1
28.11.2019 Сбербанк и Cognitive Technologies займутся беспилотными технологиями 1
02.03.2015 Российские низкопольные трамваи «Витязь» и City Star укомплектуют современным навигационным оборудованием 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ПК ТС и организации, системы, технологии, персоны:

SpaceTeam - Сантэл-Навигация 7 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 57 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
SpaceTeam - СпейсТим 30 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
РЖД - Российские железные дороги 1951 1
Русагро Группа Компаний 303 1
Hyundai Mobis 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 1
Связной ГК 1375 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 684 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1369 2
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Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 474 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21245 1
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 9 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 218 1
Хасис Лев 105 1
Ускова Ольга 168 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 1
Россия - РФ - Российская федерация 150648 1
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