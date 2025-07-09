ПК ТС - ПК Транспортные системы

«ПК Транспортные системы» («ПК ТС») – российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Учрежденная в 2013 году компания специализируется на создании низкопольного подвижного состава. «ПК Транспортные системы» выпускает более 10 моделей трамваев, длиной от 17 до 35 метров, и 4 модели колесного транспорта на электрической тяге (две модели троллейбуса и две модели электробуса). Производственные площадки «ПК Транспортные системы», расположенные в Твери, Санкт-Петербурге и Энгельсе позволяют выпускать до 450 единиц подвижного состава ежегодно.