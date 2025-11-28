Мовиста - Верхнепышминский трамвай

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мовиста
ООО «Группа Мовиста» – оператор, осуществляющий комплексную модернизацию общественного электрического транспорта в российских городах на принципах государственно-частного партнерства, включающую проектирование, строительство и реконструкцию инфраструктуры, закупку необходимого подвижного состава и последующую перевозку пассажиров.
В портфеле проектов компании – полное обновление автобусного парка в Тверской области, реализация проекта по запуску междугородней трамвайной линии «Верхняя Пышма – Екатеринбург», концессионные соглашения комплексного обновления систем городского рельсового электрического транспорта в Курске, Липецке, Перми, Ярославле, Красноярске.
