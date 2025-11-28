Разделы

Мовиста Верхнепышминский трамвай

Мовиста - Верхнепышминский трамвай

ООО «Группа Мовиста» – оператор, осуществляющий комплексную модернизацию общественного электрического транспорта в российских городах на принципах государственно-частного партнерства, включающую проектирование, строительство и реконструкцию инфраструктуры, закупку необходимого подвижного состава и последующую перевозку пассажиров

В портфеле проектов компании – полное обновление автобусного парка в Тверской области, реализация проекта по запуску междугородней трамвайной линии «Верхняя ПышмаЕкатеринбург», концессионные соглашения комплексного обновления систем городского рельсового электрического транспорта в Курске, Липецке, Перми, Ярославле, Красноярске

СОБЫТИЯ

28.11.2025 «ТМХ-Интеллектуальные системы» и «Группа Мовиста» заключили соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров для беспилотных трамвайных систем 2
28.11.2025 Единственный в России: в Свердловской области проходит тестирование первый междугородний беспилотный трамвай 3
09.07.2025 Компании-партнеры договорились о сотрудничестве при использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев 4
07.07.2025 Подписано соглашение об использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев 2
04.09.2023 Продолжается масштабирование охвата цифровой платформы управления мобильностью города Курска 1

