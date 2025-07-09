Компании-партнеры договорились о сотрудничестве при использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев

Состоялось подписание оглашения о сотрудничестве в сфере цифровых инноваций по предоставлению транспортных услуг. В продолжение стратегической линии, заданной накануне Администрацией города Екатеринбурга, компанией-инвестором «Группа Мовиста» и компанией «ТМХ Интеллектуальные системы», договор о сотрудничестве в области внедрения беспилотных систем на рельсовом транспорте (беспилотных трамваев) в Екатеринбурге подписали и компании-практики, которым предстоит воплотить идею беспилотного трамвая в жизнь. Об этом CNews сообщили представители ООО «Группа Мовиста».

Церемония подписания прошла в присутствии генерального директора «ТМХ» Кирилла Липы и генерального директора «Группы Мовиста» Алексея Зотова.

Соглашение сроком на 10 лет заключено между «ТМХ Интеллектуальные Системы», занимающимся разработкой и внедрением инновационных решений для управления движением рельсового транспорта в России и СНГ; ООО «Верхнепышминский трамвай» как площадкой для обкатки и внедрения технологий; «Мовиста Екатеринбург» как координатором и куратором проекта; «ПК Транспортные системы» – российским разработчиком и производителем городского электрического транспорта.

«Сегодня мы подписали стратегически важное соглашение о внедрении высокоавтоматизированных систем по управлению беспилотными трамваями, которые будут ходить на линии «Верхняя Пышма - Екатеринбург». Надеемся, что в этом году мы станем третьим городом в нашей стране, где будет запущен беспилотный трамвай, наравне с Москвой и Санкт-Петербургом. Все решения, которые мы будем в экспериментальном режиме внедрять на нашей линии «Верхняя Пышма - Екатеринбург», в последующем будут интегрироваться во всю систему горэлектротранспорта Екатеринбурга. Фактически, с сегодняшнего дня мы с партнерами приступаем к внедрению беспилотного трамвая в Свердловской области и Екатеринбурге», – отметил генеральный директор «Мовиста Екатеринбург» Александр Кошкин.

В церемонии подписания Соглашения приняли участие: генеральный директор «Верхнепышминский трамвай» Игорь Заварзин, генеральный директор «Мовиста Екатеринбург» Александр Кошкин, генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин и генеральный директор «ТМХ Интеллектуальные Системы» Андрей Романчиков.