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Индексная книга (каталог) CNews*
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Липа Кирилл


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Компании-партнеры договорились о сотрудничестве при использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев 1
23.08.2023 ТМХ и «Максима» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации машиностроения 1
13.03.2020 ТМХ и «1С» реализовали проект цифровой трансформации бизнеса 1
04.10.2018 «Трансмашхолдинг» и Vostok создают блокчейн-систему анализа данных локомотивных парков 1
24.05.2018 «Трансмашхолдинг», «2050» и SAP откроют инновационную лабораторию 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Липа Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

8584 1
Максима ГК 16 1
SAP SE 5352 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 49 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 127 4
Локотех - Локомотивные технологии 52 2
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 12 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69388 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1799 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54054 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1716 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 609 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32423 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7005 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11656 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2287 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6658 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10705 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 991 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21344 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 815 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15695 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1182 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2571 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6984 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1443 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5946 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6167 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9002 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1168 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 609 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 187 1
1С:Корпорация 49 1
Ctrl2Go SmartMaintenance - Цифровая диспетчерская 2 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2353 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 272 1
1С:ERP Управление предприятием 644 1
Асланян Сергей 103 1
Нуралиев Борис 291 1
Иванов Александр 103 1
Парменова Наталия 63 1
Касимов Денис 22 1
Белинский Алексей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 150975 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1635 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19526 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3040 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7097 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 956 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2444 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
PRO Движение 1520 - Международный транспортно-логистический форум - Стратегическое партнерство 1520 - бизнес-форум 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372541, в очереди разбора - 749975.
Создано именных указателей - 178507.
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