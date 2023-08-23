ТМХ и «Максима» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации машиностроения

Генеральный директор «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Кирилл Липа и председатель совета директоров ГК «Максима» Сергей Асланян подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации машиностроения. Ключевыми направлениями совместной деятельности станут технологический консалтинг, системная интеграция и сервисная поддержка внедряемых решений.

Партнёрство ТМХ и ГК «Максима» предполагает внедрение системы управления производственными мощностями, повышение эффективности производственного цикла на основе комплексной цифровизации, а также разработку и внедрение целевой карты решений для предприятий машиностроения.

Целевая карта включает в себя решения по управлению финансово-хозяйственной деятельностью, оперативному управлению (в том числе, SCM- и MES-системы), обеспечению промышленной безопасности и охране труда, работоспособности технологической инфраструктуры. Предполагается также внедрить современные цифровые механизмы управления жизненным циклом продукта (PLM), системы управления техническими процессами и комплекс «умное депо».

Решения реализуются с учетом необходимости обеспечения технологического суверенитета в машиностроении и используют технологии искусственного интеллекта, машинного зрения и биометрии.

Стороны рассчитывают, что партнёрство ГК «Максима» и ТМХ существенно повысит качество работы отечественного транспортного машиностроения.