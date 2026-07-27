Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТ-Интеграция ранее Максима ГК
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 39, упоминаний - 94
МТ-Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
|АРМФК - Ассоциация развития массового фигурного катания 1 1
|Асланян Сергей 104 6
|Вольпе Борис 92 3
|Черкасов Илья 14 3
|Чухланцев Александр 20 3
|Саркисян Армен 8 3
|Телков Алексей 45 2
|Воропаева Екатерина 22 2
|Акопян Лоран 5 2
|Захарян Артур 15 2
|Махмудов Искандер 4 1
|Грибеньщикова Наталья 1 1
|Ручкин Дмитрий 1 1
|Головченко Алексей 19 1
|Павловский Дмитрий 2 1
|Каменская Татьяна 1 1
|Манакова Татьяна 1 1
|Иорданян Марина 1 1
|Старшинов Артем 1 1
|Депутат Екатерина - Боброва Екатерина 1 1
|Норкина Анна 1 1
|Калинина Мария 1 1
|Лобоцкий Михаил 43 1
|Миньковский Михаил 25 1
|Калинин Алексей 77 1
|Мальков Антон 46 1
|Калинин Александр 188 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Артеменко Алексей 17 1
|Кутузов Максим 24 1
|Копосов Максим 74 1
|Красилов Николай 19 1
|Степанов Владимир 91 1
|Чепурин Антон 2 1
|Григоренко Дмитрий 247 1
|Федоров Дмитрий 25 1
|Беляев Илья 2 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Санина Юлия 4 1
|Кузьмичев Вячеслав 3 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 492 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.