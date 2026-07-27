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МТ-Интеграция ранее Максима ГК

МТ-Интеграция - ранее Максима ГК

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.07.2026 Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика 1
30.06.2026 МИФИ и GMCS будут вместе готовит ИТ-специалистов в области аналитики 1
23.06.2026 В реестре Минпромторга появился первый сервер на новейших чипах Intel Xeon 6 2
20.05.2026 Websoft, GMCS и АРМФК создадут цифровую платформу обучения в любительском спорте 1
19.05.2026 «МТ-Интеграция» повысит безопасность автономного транспорта с помощью ИИ 2
14.05.2026 В TData назначен генеральный директор 1
13.02.2026 «РусГидро» завершило перевод финансовой отчетности и бизнес-планирования на российскую платформу 1
17.10.2025 «Аквариус» трижды останавливал жалобами торги на ПК для гостайны, но госконтракт все равно достался другим 4
01.10.2025 Знаменитая российская ИТ-компания спасена. Ей выделили миллиарды владельцы «Столото» 4
18.09.2025 «БФТ.Платформа» и СУБД «Персей» прошли испытания на совместимость 1
10.09.2025 BPMSoft и GMCS стали партнерами 2
08.09.2025 Знаменитого производителя электроники завалили исками на четверть миллиарда из-за неуплат поставщикам 4
22.08.2025 Хозяин «Столото» и Price.ru нацелился купить крупную долю «Аквариуса» 5
15.07.2025 Москва покупает почти на полмиллиарда «Касперского» и другое защитное ПО 1
23.06.2025 ГК «МТ-Интеграция» запустила систему стратегического управления кадрами на базе платформы Optimacros 4
04.06.2025 «Галактика» и ГК «МТ-Интеграция» создают центр компетенций для внедрения отечественных ИТ-решений 3
03.06.2025 Близкие к банку «Россия» структуры получили контроль над одним из крупнейших российских разработчиков ERP-систем 1
20.05.2025 GMCS повысила эффективность процессов учета химического комплекса «Аммоний» 2
29.04.2025 GMCS выводит на рынок HR-сервисы на базе Websoft HCM и GPT-технологий 2
29.04.2025 Корпорация «Галактика» и «МТ-Интеграция» подтвердили совместимость своих ИT-решений 2
23.10.2024 ГК «Максима» и НГУК представили проект автоматизации 2
04.10.2024 ДИТ Москвы закупает софт компании Positive Technologies и платформы визуализации. Поставщики уже выбраны 2
01.10.2024 ГК «Максима» разработала решение для обеспечения безопасности мостов 3
08.07.2024 Александр Чухланцев назначен генеральным директором ГК «Максима» 3
22.04.2024 iPavlov Intelligent Virtual Assistants Platform 2.0 вошла в реестр отечественного ПО 2
29.03.2024 ГК «Максима» расширяет портфель решений по экомониторингу 6
05.03.2024 ГК «Максима» купила 49% акций компании iPavlov 7
29.02.2024 GMCS разработала аналитическое решение для РФС 1
09.01.2024 Американцы вышли из числа учредителей российского разработчика телеком-оборудования 1
16.10.2023 GMCS стала партнером Comindware 2
06.10.2023 Создатель Wi-Fi-сети для московского метро купил GMCS 3
05.10.2023 Группа «Максима» приобрела мажоритарную долю в ИТ-компании GMCS 5
23.08.2023 ТМХ и «Максима» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации машиностроения 3
02.06.2023 ГК «Максима» представила платформу мониторинга мобильных объектов 1
03.04.2023 «Ростелеком» завладел сетью бесплатного Wi-Fi в метро 1
30.03.2023 «Максимателеком» трансформирует бизнес и переходит на новый бренд ГК «Максима» 4
15.09.2022 «Максима» вышла на рынок систем автоматизации производства 1

Публикаций - 39, упоминаний - 94

МТ-Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:

МТ-Интеграция - GMCS 374 13
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 6
Ростелеком 10926 5
9574 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1079 5
S8 Capital - С8 Капитал 51 5
SAP SE 5597 3
Oracle Corporation 7070 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 3
Галактика - Корпорация 1544 3
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 3
Yandex - Яндекс 9180 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15695 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1765 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 2
Visiology - Визиолоджи 90 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 429 2
Experian 84 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 362 2
Ingenico Group - Инженико 49 2
iPavlov - Айпавлов 9 2
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 418 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Технологии 5 2
УльтимаТек - UltimaTec. 53 2
АЛТ Мастер 8 2
Ferrum IT Group - Феррум АйТи Групп 17 2
МТ-Интеграция - ТАП - Технологии автоматизации производства 2 2
Радиогигабит - Радио Гигабит Системс 1 1
S8 Capital - Aquarius - Технопрогресс 13 1
МТ-Интеграция - Бизнес Стратегия Технологии 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3334 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5640 1
МегаФон 10701 1
Amazon Inc - Amazon.com 3269 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 642 1
Intel Corporation 12801 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1759 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 4
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 4
Совкомбанк ПАО 316 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 3
Visa International 1992 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 375 2
Русский стандарт Банк 508 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Азот ГК - Аммоний АО - Мелеузовские минеральные удобрения - Ангарский азотно-туковый завод - Промышленные технологии - Волгоград Полимер 23 2
Каменская & Партнеры 3 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Газпром нефть 724 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1635 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 290 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 160 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 200 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - FS Travel - ФС Тревел - Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 33 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 60 1
Группа Самолет 106 1
Supremum Capital 2 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
ГПБ - ГС-Инвест - АДС-Холдинг 3 1
Тетис Кэпитал - Tethys 27 1
Мосавтодор ГБУ 11 1
Тринфико ИГ 4 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 13 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Судебная власть - Judicial power 2490 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5652 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2061 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2330 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13756 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1162 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3877 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 757 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1437 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6530 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2335 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1503 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2848 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 471 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1682 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
АРМФК - Ассоциация развития массового фигурного катания 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36067 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26109 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25547 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22318 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7809 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33402 6
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16960 5
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13458 4
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24331 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4258 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6447 4
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 762 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9894 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10647 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7431 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15414 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28210 3
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 665 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1120 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3411 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 596 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13037 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1906 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3046 3
DDR - Double data rate 3078 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6468 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34812 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12198 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10289 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1724 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6539 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 295 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3553 4
МТ-Интеграция - Персей СУБД - 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1355 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1397 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2399 2
Бифит Митигатор - Bifit Mitigator 14 2
S8 Capital - Price.ru 60 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1758 2
WebSoft HCM 16 2
МТ-Интеграция - GMCS HRM Цифровой профиль сотрудника 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1035 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1282 1
Microsoft Windows 16864 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1585 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6246 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1792 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 772 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5694 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 725 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1444 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 204 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 192 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 1
Yandex DataLens 65 1
HPE ProLiant 409 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 974 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 92 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 83 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1009 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 96 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 1
SAP Conversational AI 6 1
МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Google Dialogflow 10 1
Асланян Сергей 104 6
Вольпе Борис 92 3
Черкасов Илья 14 3
Чухланцев Александр 20 3
Саркисян Армен 8 3
Телков Алексей 45 2
Воропаева Екатерина 22 2
Акопян Лоран 5 2
Захарян Артур 15 2
Махмудов Искандер 4 1
Грибеньщикова Наталья 1 1
Ручкин Дмитрий 1 1
Головченко Алексей 19 1
Павловский Дмитрий 2 1
Каменская Татьяна 1 1
Манакова Татьяна 1 1
Иорданян Марина 1 1
Старшинов Артем 1 1
Депутат Екатерина - Боброва Екатерина 1 1
Норкина Анна 1 1
Калинина Мария 1 1
Лобоцкий Михаил 43 1
Миньковский Михаил 25 1
Калинин Алексей 77 1
Мальков Антон 46 1
Калинин Александр 188 1
Ушацкий Андрей 105 1
Брюквин Юрий 300 1
Артеменко Алексей 17 1
Кутузов Максим 24 1
Копосов Максим 74 1
Красилов Николай 19 1
Степанов Владимир 91 1
Чепурин Антон 2 1
Григоренко Дмитрий 247 1
Федоров Дмитрий 25 1
Беляев Илья 2 1
Венедиктова Мария 8 1
Санина Юлия 4 1
Кузьмичев Вячеслав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165698 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47514 8
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 783 5
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19499 4
Россия - ЦФО - Ивановская область 580 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54682 2
Европа 24946 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8548 2
Европа Восточная 3138 2
Ближний Восток 3150 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1217 1
Азия - Азиатский регион 5913 1
Беларусь - Белоруссия 6279 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3458 1
Германия - Федеративная Республика 13200 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2844 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1686 1
Россия - СФО - Омская область 787 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 678 1
Монголия 382 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 497 1
Сатурн - Тетис (спутник) 10 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21572 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57527 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53322 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11631 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18100 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3778 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27211 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5454 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2227 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8209 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33648 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6034 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2179 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3297 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3467 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 443 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1398 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4504 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4423 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3787 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5689 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3952 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12283 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8051 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1472 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1765 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3788 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 660 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5757 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5099 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 411 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 461 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1103 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6073 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 139 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 19 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 347 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3568 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 257 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 2381 4
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1258 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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