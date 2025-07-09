Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кошкин Александр
УПОМИНАНИЯ
|09.07.2025
|Компании-партнеры договорились о сотрудничестве при использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев 1
Кошкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - ТМХ ТМ - НИИТКД - Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта 8 1
|Зотов Алексей 56 1
|Дубровкин Александр 1 1
|Заварзин Игорь 1 1
|Романчиков Андрей 2 1
|Липа Кирилл 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.