Сбербанк и Cognitive Technologies займутся беспилотными технологиями

Сбербанк и группа компаний Сognitive Technologies объединяют усилия для развития беспилотных технологий и создают компанию Cognitive Pilot. Продукты и решения Cognitive Pilot будут использованы для развития проектов цифровой экономики в сфере транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Стороны подписали юридически обязывающие документы, закрытие сделки состоится в декабре 2019 г. Сбербанк получит 30% акций компании, а 70% акций будут принадлежать основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Возглавит компанию Ольга Ускова, основатель Cognitive Technologies.

Cognitive Pilot будет работать над развитием усовершенствованных систем помощи водителю автомобиля (ADAS) на базе технологий искусственного интеллекта и систем автономного управления наземными транспортными средствами и промышленными устройствами. Преимуществами развиваемых Cognitive Technogies технологий является высокая надежность и точность работы в различных погодных и климатических условиях за счет применения компьютерного зрения на базе нейронных сетей глубокого обучения и миллиметровой радиолокации, а также то, что на ряд решений компании уже существует коммерческий спрос.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Сегодня мир стоит на пороге массового использования беспилотных решений, и мы заинтересованы в том, чтобы и Группа Сбербанк, и вся наша страна находились в авангарде этого тренда. Cognitive Technologies уже имеет продукцию для индустрий транспорта, сельского хозяйства и производства автомобилей, пользующуюся спросом как среди отечественных, так и у зарубежных клиентов. В этом году Сбербанк стал центром компетенции по развитию искусственного интеллекта в России, и мы уверены, что экспертиза в области технологий для беспилотников будет востребована и послужит ускоренному развитию этой компетенции в стране».

Ольга Ускова, СЕО Cognitive Pilot, сказала: «Уменьшение количества жертв на транспорте является одним из вызовов нового века. Спасение человеческих жизней — это то, что драйвит нашу команду, и уровень наших технологий позволяет решать эту задачу уже сегодня. Мы чувствуем себя супергероями. Партнерство со Сбербанком увеличит масштабы экспансии и динамику применения наших систем».

Cognitive Technologies реализует проекты по созданию систем автономного управления сельскохозяйственной техникой, железнодорожными локомотивами, трамваями и разработке компонентов для беспилотных автомобилей. Клиентами Cognitive Technologies являются: Hyundai Mobis, РЖД, группа «Русагро», ПК «Транспортные системы», крупнейшие международные производители транспортных средств. Технологии компании отмечены наградами на профессиональных международных форумах и выставках, в том числе признаны «Наиболее инновационным ADAS-решением» по версии Tech.AD Berlin 2019.