«Микрон» и администрация Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве

10 июля 2023 г. резидент ОЭЗ «Технополис Москва», российский производитель и экспортер микроэлектроники АО «Микрон», и администрация города Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации распоряжения Правительства России от 20 мая 2023 г. «Об утверждении концепции технологического развития на период до 2030 г.». Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Предмет соглашения включает четыре основных направления сотрудничества: разработка и внедрение сигнальных устройств нового поколения для регулирования движения транспорта и пешеходов на базе отечественной ЭКБ (умных светофоров); применение периферийных устройств пассажирской автоматики с отечественной компонентной базой (ридеров смарт-карт), применение отечественных микроконтроллеров в бесконтактных смарт-картах для оплаты проезда в общественном транспорте (транспортных карт), а также организация новых производств полупроводниковой, микроэлектронной и продукции приборостроения на производственных площадках Екатеринбурга и области.

Дорожно-транспортная инфраструктура является одной из важнейших производственных систем, критически значимых для технологического обеспечения устойчивого экономического роста. Отечественная электронная компонентная база – ключевой компонент укрепления технологического суверенитета и успешного технологического развития.

В соответствии с Концепцией технологического развития, утвержденной распоряжением Правительства РФ 1315-Р от 20 мая 2023 г., доля высокотехнологичной продукции отечественного производства должна составить к 2030 г. не менее 75%, цели достижения технологического суверенитета – обеспечение национального контроля над воспроизводством критических и сквозных технологий на основе собственных линий разработки, переход к инновационно активному росту экономики и обеспечение устойчивого развития производственных систем.

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Екатеринбург - четвертый по численности населения и территории город в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области. Является третьим по величине транспортно-логистическим узлом России. На начало 2023 г. население города составило 1539371 жителей.

ГК «Микрон» – российский производитель и экспортер микроэлектроники резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Микрон производит более 750 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре отечественной промышленной продукции.