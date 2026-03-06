Получите все материалы CNews по ключевому слову
|06.03.2026
|Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование 1
|17.10.2018
|«ЭР-Телеком Холдинг» инвестировал в платформу компании «Юникорн» 1
|27.05.2009
|26 мая состоялась конференция «ПТА. Интеллектуальное здание - Урал 2009» 1
Интеллект-Строй и организации, системы, технологии, персоны:
|Promobot - Промобот 160 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 890 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 69 1
|Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
|Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
|Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
|ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 12 1
|Экспотроника ВК 40 1
|Unicorn Sapfir 4 1
|Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 72 1
|Кузяев Андрей 71 1
|Южаков Алексей 33 1
|Перминова Светлана 48 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3228 1
|Россия - РФ - Российская федерация 159247 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1810 1
|Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4352 1
