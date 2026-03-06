Разделы

Интеллект-Строй ИнтеллектСтрой


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.03.2026 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование 1
17.10.2018 «ЭР-Телеком Холдинг» инвестировал в платформу компании «Юникорн» 1
27.05.2009 26 мая состоялась конференция «ПТА. Интеллектуальное здание - Урал 2009» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Интеллект-Строй и организации, системы, технологии, персоны:

Promobot - Промобот 160 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 890 1
ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 69 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 12 1
Экспотроника ВК 40 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 337 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3294 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 53 1
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34263 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23181 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2091 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 976 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1537 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58018 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8494 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29023 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74350 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2084 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 582 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2900 1
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 57 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1413 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1565 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5805 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15041 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22104 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25650 1
Умные платформы 1902 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 623 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9441 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3817 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6253 1
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 92 1
Unicorn Sapfir 4 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 72 1
Кузяев Андрей 71 1
Южаков Алексей 33 1
Перминова Светлана 48 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3228 1
Россия - РФ - Российская федерация 159247 1
Россия - УФО - Свердловская область 1810 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4352 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5357 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6324 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10578 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51582 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17516 1
Энергетика - Energy - Energetically 5558 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 1
