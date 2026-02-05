Получите все материалы CNews по ключевому слову
ПФП-группа Пермская финансово-производственная группа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|05.02.2026
|«Эр-Телеком» купил разработчика цифровой платформы для умных зданий 1
|23.12.2022
|Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 1
|17.10.2018
|«ЭР-Телеком Холдинг» инвестировал в платформу компании «Юникорн» 1
|04.10.2018
|Основателя «Эр-телекома» внезапно сместили с поста гендиректора 1
|03.06.2016
|«Эр-телеком» купил всероссийского беспроводного оператора 1
|22.05.2015
|«Эр-Телеком» подключился к федеральным клиентам 1
|28.10.2010
|Baring Vostok Capital Partners покупает 10% акций «ЭР-Телеком Холдинг» 1
|05.02.2009
|«ЭР-Телеком» перенес IPO до лучших времен 1
|07.02.2008
|«ЭР-Телеком» наращивает мускулы перед IPO 1
|07.02.2008
|«ЭР-Телеком Холдинг» оценили в $500 млн 1
|19.04.2007
|Новый телеком-гигант зреет на Каме 1
|01.02.2007
|Подведены итоги деятельности «ЭР-Телеком» за 2006 год 1
ПФП-группа и организации, системы, технологии, персоны:
|Семериков Андрей 37 8
|Кузяев Андрей 71 6
|Пегушин Евгений 4 3
|Перминова Светлана 47 2
|Косогов Андрей 30 1
|Мирилашвили Михаил 6 1
|Титова Елена 7 1
|Еремеев Игорь 4 1
|Анисимов Василий 1 1
|Лупичёва Ирина 3 1
|Скоч Варвара 2 1
|Мунаев Леми 1 1
|Путин Владимир 3381 1
|Рейман Леонид 1059 1
|Дуров Павел 313 1
|Корня Алексей 80 1
|Усманов Алишер 305 1
|Климарев Михаил 48 1
|Евтушенков Владимир 212 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Вексельберг Виктор 154 1
|Таврин Иван 119 1
|Евтушенков Феликс 29 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Южаков Алексей 32 1
|Николаев Вячеслав 103 1
|Фридман Михаил 143 1
|Скоч Андрей 11 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Кузьмичев Алексей 51 1
|Мордашев Алексей 8 1
|Дуров Николай 21 1
|Скоч Владимир 6 1
|Ковальчук Юрий 36 1
|Авен Петр 64 1
|Ивашенцева Елена 15 1
|Толмачева Татьяна 35 1
|Гайдар Егор 4 1
|Хан Герман 53 1
|Левиев Лев 31 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1091 2
|Forbes - Форбс 929 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 668 1
|Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
|Рустелеком ТК 304 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.