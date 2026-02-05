Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

ПФП-группа Пермская финансово-производственная группа


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.02.2026 «Эр-Телеком» купил разработчика цифровой платформы для умных зданий 1
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 1
17.10.2018 «ЭР-Телеком Холдинг» инвестировал в платформу компании «Юникорн» 1
04.10.2018 Основателя «Эр-телекома» внезапно сместили с поста гендиректора 1
03.06.2016 «Эр-телеком» купил всероссийского беспроводного оператора 1
22.05.2015 «Эр-Телеком» подключился к федеральным клиентам 1
28.10.2010 Baring Vostok Capital Partners покупает 10% акций «ЭР-Телеком Холдинг» 1
05.02.2009 «ЭР-Телеком» перенес IPO до лучших времен 1
07.02.2008 «ЭР-Телеком» наращивает мускулы перед IPO 1
07.02.2008 «ЭР-Телеком Холдинг» оценили в $500 млн 1
19.04.2007 Новый телеком-гигант зреет на Каме 1
01.02.2007 Подведены итоги деятельности «ЭР-Телеком» за 2006 год 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

ПФП-группа и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 887 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 2
ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 68 2
Ростелеком 10405 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 1
МегаФон 10077 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14573 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1599 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9236 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 802 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1844 1
Selectel - Селектел 457 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4589 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
РТИ 147 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Promobot - Промобот 155 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 541 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 54 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 1
PFIG Overseas Investments Limited - ПФИГ Оверсиз Инвестментс Лимитед - PFIG Overseas East Proect Limited - ПФИГ Оверсиз Ист Проджект Лимитед 1 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 171 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 1
Газпром ПАО 1424 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 1
Альфа-Банк 1888 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
Лента - Сеть розничной торговли 2289 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2765 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
Альфа-Групп 731 1
АльфаСтрахование СГ 360 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
Лента - Утконос 178 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1680 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 110 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Альфа-Капитал УК 139 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 119 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
DST Global - Digital Sky Technologies 227 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 25 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 57 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 1
UFG Private Equity 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
Интеллект-Строй - ИнтеллектСтрой 2 1
Сбер - Сбербанк Западно-Уральский банк 12 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 185 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 10
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8469 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4953 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17166 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4064 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 1
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 57 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 436 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 1
Умные платформы 1873 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1531 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13026 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3106 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2069 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1217 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2068 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 577 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 250 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3743 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2873 1
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 90 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 71 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 277 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1239 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 761 1
Unicorn Sapfir 4 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Семериков Андрей 37 8
Кузяев Андрей 71 6
Пегушин Евгений 4 3
Перминова Светлана 47 2
Косогов Андрей 30 1
Мирилашвили Михаил 6 1
Титова Елена 7 1
Еремеев Игорь 4 1
Анисимов Василий 1 1
Лупичёва Ирина 3 1
Скоч Варвара 2 1
Мунаев Леми 1 1
Путин Владимир 3381 1
Рейман Леонид 1059 1
Дуров Павел 313 1
Корня Алексей 80 1
Усманов Алишер 305 1
Климарев Михаил 48 1
Евтушенков Владимир 212 1
Стрешинский Иван 38 1
Вексельберг Виктор 154 1
Таврин Иван 119 1
Евтушенков Феликс 29 1
Брюквин Юрий 299 1
Южаков Алексей 32 1
Николаев Вячеслав 103 1
Фридман Михаил 143 1
Скоч Андрей 11 1
Кочетков Владислав 248 1
Кузьмичев Алексей 51 1
Мордашев Алексей 8 1
Дуров Николай 21 1
Скоч Владимир 6 1
Ковальчук Юрий 36 1
Авен Петр 64 1
Ивашенцева Елена 15 1
Толмачева Татьяна 35 1
Гайдар Егор 4 1
Хан Герман 53 1
Левиев Лев 31 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1613 11
Россия - РФ - Российская федерация 158235 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2942 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1128 3
Европа 24678 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3311 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 962 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1708 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 473 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 397 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 500 2
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 134 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 229 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4115 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 1
Израиль 2788 1
Нидерланды - Амстердам 623 1
Россия - СФО - Новосибирск 4699 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3419 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1221 1
Великобритания - Лондон 2411 1
Турция - Турецкая республика 2504 1
Украина 7813 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1674 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Монако Княжество 106 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 914 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 128 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 2
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2303 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1710 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 815 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 1
Спорт - Футбол 753 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7805 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1352 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1091 2
Forbes - Форбс 929 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 668 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
Рустелеком ТК 304 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 165 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще