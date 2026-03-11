Получите все материалы CNews по ключевому слову
UFG Private Equity
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
UFG Private Equity и организации, системы, технологии, персоны:
|Львов Евгений 11 9
|Артемьев Игорь 91 7
|Акопьян Артур 26 4
|Путин Владимир 3400 4
|Таврин Иван 119 4
|Ryan Charles - Райян Чарльз 9 3
|Галицкий Александр 108 3
|Костиков Александр 5 2
|Елкин Дмитрий 6 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Мишустин Михаил 756 2
|Аракелян Арам 9 1
|Сегалович Илья 41 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Старовойтова Александра 3 1
|Фрадков Михаил 160 1
|Краснов Михаил 86 1
|Лепс Григорий 11 1
|Абрамян Владислав 1 1
|Вартанян Феликс 1 1
|Шулейко Даниил 17 1
|Ельцин Борис. 96 1
|Бажаев Муса 10 1
|Кокорич Михаил 8 1
|Волошин Александр 14 1
|Демидов Михаил 134 1
|Юхин Артем 16 1
|Богданов Павел 8 1
|Гощицкий Александр 3 1
|Гудым Денис 20 1
|Ходос Юрий 21 1
|Ратников Виктор 20 1
|Бублик Илья 26 1
|Иващеева Елена 9 1
|Cloherty Patricia - Клоэрти Патриция 1 1
|Флеров Сергей 1 1
|Хилов Дмитрий 2 1
|Шелковников Евгений 26 1
|Bhasin Rahul - Бхасин Рахуль 1 1
|Титов Игорь 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424503, в очереди разбора - 726860.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.