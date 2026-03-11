Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191504
ИКТ 14765
Организации 11429
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26651
Персоны 83330
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

UFG Private Equity


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.03.2026 Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора 1
24.06.2024 Пухаев Александр Борисович: путь от банковского аналитика до инвестора 1
08.05.2024 EDI-провайдер для ритейла Docrobot вошел в группу компаний «СКБ Контур» 2
01.02.2024 Американские ИТ-фонды поглощают компанию, созданную экс-главой «Мегафона» 1
09.09.2022 Евгений Ройтман: Основным «выгодоприобретателем» сетей 5G будут не люди, а высокотехнологичные устройства 1
04.07.2022 Экс-глава «Мегафона» ушел из компании, собравшей с американцев $200 млн 1
10.01.2022 Бывший гендиректор «Мегафона» стал крупнейшим в России владельцем сотовых вышек 2
02.02.2021 «Яндекс.Такси» придумал, как купить конкурента вопреки запрету властей 1
26.01.2021 Россиянина выжили с поста главы миллиардного космического стартапа из-за конфликта с законами США 1
11.06.2020 Власти запретили «Яндекс.Такси» покупать конкурента 1
13.04.2020 «Яндекс» придумал, как получить разрешение властей на покупку такси-конкурента 2
01.04.2020 «Яндекс.Такси» не стала покупать конкурента: Лучше поддержать своих водителей 1
29.03.2020 Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина 1
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
11.10.2019 «Яндекс.такси» испугалось покупать одного из главных конкурентов — такси «Везет» 1
12.10.2018 Власти России соберут полную базу «всех, кто называется такси» 1
05.04.2018 «Мегафон» и Mail.Ru купили собственное такси 1
18.01.2018 Конкурент «Яндекс.Такси» ищет инвестиции на $200 млн 1
15.12.2017 Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси» 1
24.11.2017 Регуляторы «проспали» появление в России крупного онлайн-агрегатора такси 1
10.01.2017 «Билайн» может продать свои башни за $700 млн 1
26.08.2016 UFG Private Equity Fund III вложился в E-Com 3
03.06.2016 «Эр-телеком» купил всероссийского беспроводного оператора 1
16.09.2013 Артур Акопьян избран председателем совета директоров «МТТ Групп» 2
11.04.2013 В Москве пройдет «Форум венчурных инвесторов» 1
24.10.2012 "Энфорта": В небольших городах строить дешевле и быстрее 1
26.09.2012 DLC к игре Sleeping Dogs уже скоро 1
29.02.2012 «Русские Башни» привлекают дополнительные $100 млн от новых инвесторов 2
28.04.2011 Официально: «Яндекс» объявил IPO и рассказал, кому принадлежит 1
15.03.2011 Россия: совокупная стоимость закрытых M&A-сделок в ТМТ-секторе в 2009-2010 гг. превысила $20,8 млрд 1
02.11.2010 «Энфорта» открыла филиал в Орле 1
29.09.2010 «Энфорта» открыла филиал во Владимире 1
07.07.2010 Компания UFG привлекла более $225 млн для инвестиций в российские телеком- и медиа-активы 2
05.11.2009 Глава Parallels и фонд Cisco инвестируют в новый SaaS-сервис 1
03.07.2008 Cisco подкормит российские стартапы 1
03.09.2007 UFG Asset Management будет управлять пенсионными резервами НПФ «Социальное развитие» 1
28.03.2006 Россия: ИТ-сектор интересен инвесторам 1
01.11.2004 Verysell замахнулся на европейские инвестиции 1

Публикаций - 38, упоминаний - 46

UFG Private Equity и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8687 14
МегаФон 10185 7
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 6
VK - Mail.ru Group 3542 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9265 4
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 3
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 3
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 3
Kismet Acquisition Three - Kismet-III 10 3
Kismet Acquisition Two - Kismet-II 11 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14800 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 2
Acumatica - Акуматика 23 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 212 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 2
НБК - Национальная башенная компания 13 2
Новые башни ГК 16 2
Ростелеком 10471 2
Cisco Systems 5244 2
Meta Platforms - Facebook 4563 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 891 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 804 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4649 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 976 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 2
Антарес 33 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 341 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 109 1
Rakuten 46 1
Google LLC 12376 1
VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group - Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа 20 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 343 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 133 1
Бука - Buka Entertaiment 489 1
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 31 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1311 1
Teleon - Телеон 1 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 168 10
Uber 344 9
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 135 9
Gett 87 8
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 7
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 5
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8358 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 419 4
MLU B.V. 14 3
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 10 3
36,6 - аптечная сеть 93 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 3
UFG Asset Management 11 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 3
Axelcroft 2 2
Deanfirm 2 2
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 2
Kismet Sponsor 17 2
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 2
Twelve Seas Capital - Twelve Seas Investment Company 5 2
Quadro Sponsor 5 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1149 2
People&People - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 169 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 1
Intel Capital 148 1
Колли-Сибирь - Колл-центр 1 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Газпром газораспределение 20 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
Index Ventures 50 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 27 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Зеленая линия Волгоград 1 1
Macquarie Group - Macquarie Bank - Macquarie Capital 20 1
Благосостояние НПФ 52 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13110 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6372 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 3
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5296 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1494 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 260 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Земля ФКЦ ФГУП - Федеральный кадастровый центр Земля 3 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 1
Королевский адвокат 1 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 1
U.S. Department of Defense - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 5 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 106 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 405 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5799 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1634 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 96 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1871 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4846 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 1
Федеральное собрание Российской Федерации 309 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 950 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 772 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1055 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25670 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22121 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29046 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9634 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17313 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4342 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12376 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10556 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13108 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9529 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12181 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25852 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17306 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8496 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6757 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34302 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13453 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6724 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23203 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1762 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4073 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8913 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1601 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5729 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15063 2
Электронный документ - Electronic document 1539 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7730 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9536 2
Оповещение и уведомление - Notification 5456 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4997 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4710 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3999 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4178 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4872 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11581 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 474 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2469 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 709 10
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 112 10
Microsoft Windows 2000 8679 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1917 2
Nvidia Quadro GPU 277 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
Яндекс.Пробки 66 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 94 1
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 32 1
Kartoteka.ru 9 1
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 64 1
МТС для такси - МТС Smart такси 5 1
Яндекс Про 32 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7443 1
Google Android 14876 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 907 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5974 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2399 1
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 1
Bending Spoons - Evernote 198 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 346 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 142 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 961 1
Uber Eats - UberEATs 39 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Кронос 22 1
Львов Евгений 11 9
Артемьев Игорь 91 7
Акопьян Артур 26 4
Путин Владимир 3400 4
Таврин Иван 119 4
Ryan Charles - Райян Чарльз 9 3
Галицкий Александр 108 3
Костиков Александр 5 2
Елкин Дмитрий 6 2
Щеголев Игорь 698 2
Мишустин Михаил 756 2
Аракелян Арам 9 1
Сегалович Илья 41 1
Ройтман Евгений 44 1
Старовойтова Александра 3 1
Фрадков Михаил 160 1
Краснов Михаил 86 1
Лепс Григорий 11 1
Абрамян Владислав 1 1
Вартанян Феликс 1 1
Шулейко Даниил 17 1
Ельцин Борис. 96 1
Бажаев Муса 10 1
Кокорич Михаил 8 1
Волошин Александр 14 1
Демидов Михаил 134 1
Юхин Артем 16 1
Богданов Павел 8 1
Гощицкий Александр 3 1
Гудым Денис 20 1
Ходос Юрий 21 1
Ратников Виктор 20 1
Бублик Илья 26 1
Иващеева Елена 9 1
Cloherty Patricia - Клоэрти Патриция 1 1
Флеров Сергей 1 1
Хилов Дмитрий 2 1
Шелковников Евгений 26 1
Bhasin Rahul - Бхасин Рахуль 1 1
Титов Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 12
Европа 24723 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18903 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18467 5
Казахстан - Республика 5866 4
Украина 7832 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13605 3
Азия - Азиатский регион 5791 3
Япония 13588 3
Беларусь - Белоруссия 6105 3
США - Нью-Йорк 3158 3
Нидерланды 3657 3
Кипр - Республика 622 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1179 2
Земля - планета Солнечной системы 10717 2
Армения - Республика 2391 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3069 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8273 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4353 2
Африка - Африканский регион 3586 2
Ближний Восток 3067 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1724 2
Грузия 1295 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1084 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 321 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 269 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 87 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 99 1
Москва - Сокольники 16 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Курортный район 22 1
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 32 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4131 1
Швеция - Королевство 3721 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3231 1
Германия - Федеративная Республика 12979 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17533 22
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3696 9
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2084 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11487 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6537 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7840 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20558 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26202 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2259 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6374 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5362 5
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1082 5
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1059 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5539 4
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 53 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10582 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10831 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6730 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3781 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5989 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7338 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8259 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2981 2
Аренда 2590 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 820 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7417 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11853 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4787 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1576 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5349 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5933 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6290 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1218 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 127 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3427 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 2
Bloomberg 1565 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2234 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
РИА Новости 1005 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 504 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Tagline - Тэглайн 29 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 107 2
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 1
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 237 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 641 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
CNews AWARDS - награда 558 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424503, в очереди разбора - 726860.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837