EDI-провайдер для ритейла Docrobot вошел в группу компаний «СКБ Контур»

Группа компаний «СКБ Контур», разрабатывающая экосистему для бизнеса под брендом «Контур», приобрела Docrobot — разработчика SaaS-сервисов и Enterprise-решений. Подготовка к сделке заняла несколько лет. Сумма сделки не разглашается. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Docrobot (ООО «Э-КОМ») — EDI- и ЭДО-провайдер для ритейла, оператор информационной системы электронных перевозочных документов, который объединяет более 2000 компаний — поставщиков и производителей товаров, торговых сетей и логистических организаций. Docrobot на рынке уже более 15 лет.

Приобретение «СКБ Контур» компании Docrobot — значимое событие на рынке EDI. Объединение двух ИТ-компаний позволит создавать для различных отраслей инновационные решения с сохранением ключевого внимания к их надежности. При этом приоритетными задачами «СКБ Контур» являются укрепление взаимодействия с клиентами Docrobot, развитие отношений с его партнерами, а также соблюдение интересов сотрудников компании.

Илья Бублик, директор по развитию «СКБ Контур»: «Российский рынок электронного документооборота растет стремительно, все больше компаний отказываются от бумаги. Переход на «цифру» помогает оптимизировать и ускорить бизнес-процессы, повышает уровень защиты данных и на порядок удешевляет стоимость обмена документами. Docrobot имеет многолетний опыт внедрения EDI-систем так что состоявшаяся сделка позволит компаниям усилить позиции на этом направлении и позитивно скажется на развитии EDI-рынка в России. Среди главных приоритетов консолидированной команды — развитие взаимодействия с действующими клиентами Docrobot, укрепление отношений с его партнерами, а также соблюдение интересов сотрудников компании».

Евгений Шелковников, генеральный директор Docrobot: «У каждого игрока в ИТ-отрасли есть свой путь и стратегия, которые помогают ему двигаться вперед и развиваться. Иногда траектории игроков пересекаются, и это создает новые перспективы для отрасли. В нашем случае, объединение двух лидеров рынка дает огромные экосистемные возможности, обширные продуктовые опции, многократно усиленную службу поддержки – в общем, сплошные плюсы для потребителя».

Александр Гощицкий, руководитель направления M&A «СКБ Контур»: «Стороны сделки: прежний собственник Docrobot — фонд прямых инвестиций UFG Private Equity и «СКБ Контур» вместе проделали большую работу, чтобы построить и реализовать ее. Мы рады, что к «Контуру» присоединяется сплоченная и компетентная команда Docrobot. У нас с коллегами схожий продуктовый портфель. Как и мы, они все время ищут возможности развивать свой бизнес. Радостно, что теперь две команды будут усиливать друг друга».

Артур Акопьян, представитель фонда UFG Private Equity: «Docrobot сыграл серьезную роль в цифровизации процессов в российском ритейле. Мы уверены, что клиенты и сотрудники компании Docrobot получат пользу от присоединения к лидеру российского ИТ-рынка».

Все ранее согласованные условия и обязательства со стороны «СКБ Контур» и Docrobot действительны и будут исполняться в полном объеме. Контракты сотрудников Docrobot сохраняются, коллектив продолжит заниматься поддержкой бизнес-процессов клиентов.

***

«СКБ Контур» — группа компаний, под брендом «Контур» развивающая экосистему для бизнеса. Компания разрабатывает сервисы, которые автоматизируют и упрощают рабочие процессы. Среди них — онлайн-бухгалтерия, интернет-отчетность, электронные подписи, онлайн-кассы, проверка контрагентов, торги. Одно из главных направлений работы «Контура» — электронный документооборот, компания стояла у истоков ЭДО в России. Также «Контур» помогает ритейлу наладить обмен цифровыми документами: сервис «Контур.EDI» подключили сотни торговых сетей и поставщиков.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.