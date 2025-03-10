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Москва Сокольники
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 2
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
|Парк Зарядье 40 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
|Прянишников Николай 295 2
|Рейман Леонид 1051 1
|Тихонов-Рау Никита 1 1
|Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
|Пухаев Александр 1 1
|Прахов Михаил 37 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 1
|КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
|Мобильные системы 116 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5930 1
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