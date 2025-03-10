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Москва Сокольники

«Сокольники» 1990 г. Шепелев Лев Викторович (1937-2013) «Сокольники» 1990 г. Шепелев Лев Викторович (1937-2013)
«В Сокольниках», 1958 г. Эльза Давидовна Хохловкина «В Сокольниках», 1958 г. Эльза Давидовна Хохловкина
«Сокольники» 1990 г. Шепелев Лев Викторович (1937-2013)


10.03.2025 «МегаФон»: мпроводят каждую вторую тренировку в выходные 1
20.11.2024 «МегаФон» подключил к высокоскоростному интернету ледовый дворец в Сокольниках 1
21.08.2024 Отдохнуть и поработать с бесплатным городским Wi-Fi: в парке «Сокольники» заработала инсталляция для работы на свежем воздухе 1
24.06.2024 Пухаев Александр Борисович: путь от банковского аналитика до инвестора 1
29.06.2023 SILA Union на CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров 1
16.03.2022 Tele2 зафиксировала рост трафика в московских торговых центрах и парках 1
03.04.2018 В Москве пройдет крупнейшая в Восточной Европе выставка технологий, услуг и инноваций для интернет-торговли 1
23.09.2016 «Билайн» выступил партнером московского социального проекта «#УслышьМеня» 1
28.04.2016 Обновленный сервис «Окно в город» покажет, как Москва готовится к Пасхе 1
17.12.2014 Tele2 запустила первую сеть 4G 1
20.10.2009 Dyson DC26 City: мощный пылесос может быть компактным 1
24.11.2003 "ВымпелКом" создаст зону 3G в Петербурге 1
31.05.2002 "Мир Кожи в Сокольниках" перешел на ИСУП "Магнат" 1
04.07.2001 В октябре в культурно-выставочном центре "Сокольники" пройдет международная выставка "Мобильный офис-2001" 1
07.05.2001 Весеннее сотовое "обострение" 1
25.04.2001 МТС подключила более 1.5 млн. абонентов и открыла новый офис в Москве 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2926 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 1
Ростелеком 9784 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Сонет 169 1
Benefon 59 1
SILA Union - СИЛА Юнион 20 1
Магнат-Софт 3 1
МегаФон 9008 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 3
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
Dyson 124 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Кунцево Плаза ТЦ 4 1
Algorithm Group - Алгоритм Груп 12 1
Афимолл ТРЦ 23 1
МГУ - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 6 1
МосКино - сеть кинотеатров 9 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 35 1
Мир кожи и меха - МКМ 4 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
Парк Зарядье 40 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20805 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7850 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8333 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8529 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24656 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28006 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6472 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7175 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12144 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16083 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13884 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4791 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24351 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7347 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1805 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 320 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4050 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8227 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2528 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 638 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9359 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1663 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11715 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 763 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6998 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2260 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1266 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13987 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1646 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7426 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8137 1
Аксессуары 3922 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9810 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10182 1
Oracle Java - язык программирования 3098 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
ВымпелКом - Билайн - Би Плюс 28 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 83 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 1
Benefon Dragon 12 1
Магнат-Софт - Магнат-Торговый Зал 1 1
Магнат-Софт - Магнат-Предприятие ИСУП 2 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2060 1
Nokia 640 3 1
Nokia 650 4 1
Siemens C - Siemens CX - серия мобильных телефонов 52 1
Прянишников Николай 295 2
Рейман Леонид 1051 1
Тихонов-Рау Никита 1 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Пухаев Александр 1 1
Прахов Михаил 37 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 10
Россия - РФ - Российская федерация 145942 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7534 5
Европа 21828 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 2
Азия - Азиатский регион 5567 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52293 2
Россия - СФО - Новосибирск 4343 1
Япония 13317 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1235 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
Германия - Федеративная Республика 12718 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2494 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1567 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 144 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 295 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Европа Восточная 3100 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 99 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 120 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Щекинский район - Щекино 23 1
Москва - Садовое кольцо 146 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 35 1
Москва - ВАО - Щелковское шоссе 12 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 362 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 79 1
Москва - Серебряный Бор 13 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 849 1
Земля - планета Солнечной системы 10415 1
Москва - ЮЗАО - Теплый стан 40 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17189 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 421 1
Великобритания - Лондон 2389 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 1
Москва - СВАО - Лосиноостровский район - муниципальный округ Лосиноостровский 9 1
Солнечная система - Solar system 2526 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2891 1
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 30 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 2
Английский язык 6678 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6200 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5868 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2969 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10026 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4928 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24332 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6015 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 556 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5572 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1519 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4871 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 419 1
Дача - дачники 841 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1642 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1335 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6454 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 202 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8823 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1973 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9939 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2358 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 956 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 954 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4400 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4498 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1251 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5923 1
Спорт - Хоккей 251 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Мобильные системы 116 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5930 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
Международный женский день - 8 марта 345 1
Путешествие в Рождество - фестиваль 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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