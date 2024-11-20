Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» подключил к высокоскоростному интернету ледовый дворец в Сокольниках

Инженеры «МегаФона» подключили к высокоскоростному мобильному интернету ледовый дворец в Сокольниках, открывшийся летом 2024 г. после большой реконструкции. Теперь болельщики и спортсмены могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с на всей территории.

Специалисты оператора установили антенно-фидерную систему, обеспечивающую равномерный и качественный сигнал по всему пятиэтажному зданию площадью 18,5 тыс. кв. м. Только на двух его аренах работу высокоскоростного интернета обеспечивают 80 антенн, соединенных 4 км коаксиального кабеля. Помимо этого, установленная на крыше дополнительная базовая станция покрывает связью не только территорию рядом с дворцом, но и часть парка Сокольники.

Также новое телеком-оборудование поддерживает технологию MIMO 2х2, способную принимать сигналы от множества пользователей одновременно по параллельным каналам связи. В комбинации с высокочастотными диапазонами стандарта LTE увеличивается пропускная способность сети и повышается пиковая скорость мобильного интернета.

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?
техника

«Ледовый дворец в Сокольниках — легендарное место, прошедшее путь от простой хоккейной коробки до одной из арен Олимпиады-80. После реконструкции дворец отвечает всем современным требованиям, в том числе и в сфере связи. Теперь зрители матчей и спортсмены смогут совершать звонки, снимать видео и вести прямые трансляции без задержек в обновленной локации, которая неизбежно притянет к себе талантливых спортсменов и взрастит новое поколение чемпионов», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

История ледового дворца началась в апреле 1956 г. с хоккейной коробки под открытым небом. К Летней Универсиаде 1973 г. на ней сделали крышу, а во время Олимпиады-80 было принято решение провести здесь соревнования, но не по хоккею, а по гандболу, на которых женская сборная СССР заняла первое место, а мужская — второе. Помимо этого, ледовый дворец в Скольниках стал первой домашней ареной молодежной команды хоккейного «Спартака».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Российские власти усложняют жизнь телефонным мошенникам. Отправлять SMS во время звонков запретят

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Власти планируют создать в России базу голосов телефонных мошенников

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

Новейшие графические процессоры Blackwell Nvidia перегреваются. Конструкцию серверов приходится переделывать

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще