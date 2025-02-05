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МосКино сеть кинотеатров

МосКино - сеть кинотеатров


05.02.2025 «МегаФон» разогнал интернет на самой большой в мире съемочной площадке под открытым небом 1
21.08.2024 Отдохнуть и поработать с бесплатным городским Wi-Fi: в парке «Сокольники» заработала инсталляция для работы на свежем воздухе 1
13.02.2024 Наталья Сергунина: Московскую киноплатформу посетили уже более 15 тысяч пользователей 2
12.09.2023 Москвичи и гости столицы воспользовались городским Wi-Fi более 12,5 млн раз за лето 2
12.04.2021 В московских театрах начали устанавливать точки доступа к городскому Wi-Fi 1
24.10.2019 В студенческих общежитиях Москвы появилось 2,5 тысячи новых точек городского Wi-Fi 1
28.03.2019 ДИТ Москвы: к бесплатной сети Wi-Fi подключено уже 76% московских библиотек 1
12.09.2018 Более 124 тысяч человек воспользовались городским Wi-Fi в центре столицы на День города 1
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана 2

Публикаций - 9, упоминаний - 12

МосКино и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12116 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Google LLC 11797 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 119 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
Формула Кино - Синема Парк 31 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 12 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 83 1
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 10 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Магнолия - сеть супермаркетов 18 1
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 4 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
Клаустрофобия - Международная сеть интерактивных развлечений 5 1
Киномакс - сеть кинотеатров 11 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1907 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 571 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12554 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8477 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11009 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6412 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10146 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66311 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10122 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50659 2
IMAX - Image Maximum - широкоформатная кинематографическая система 56 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6997 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10535 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27555 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7393 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1035 1
Пропускная способность - Bandwidth 1747 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7692 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19439 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2484 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14411 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24201 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24513 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 767 6
Google YouTube - Видеохостинг 2754 1
Google Cloud Services 218 1
Сергунина Наталья 369 3
Харитонов Александр 67 2
Маяковский Владимир 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43289 8
Россия - РФ - Российская федерация 144756 5
Москва - Садовое кольцо 146 5
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 77 5
Казахстан - Республика 5540 1
Беларусь - Белоруссия 5679 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7461 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2425 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3111 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1669 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2673 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2462 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1773 1
Россия - УФО - Челябинская область 1216 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 558 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1473 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 621 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 646 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 569 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 391 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 506 1
Казахстан - Южный Казахстан - Алматинская область 13 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 704 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 1
Москва - Северный речной вокзал - Химкинский речной вокзал 8 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 143 1
Москва - ЮВАО - Кузьминки-Люблино Природно-исторический парк 7 1
Москва - ЦАО - Никитский бульвар - Суворовский бульвар 13 1
Россия - Чапаево 8 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Велижский район - Велиж 6 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Западнодвинский район - Западная Двина 6 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
Москва - Сокольники 15 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2941 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18555 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5768 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3953 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 167 1
POI - points of interest 165 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 678 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2314 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1695 1
Спорт - Футбол 647 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2658 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1622 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29152 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 1
Аренда 2428 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 83 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 598 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 373 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 19 1
РМАНПО - Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 1 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 164 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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