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Маяковский Владимир



13.05.2025 Двое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк» 1
25.04.2024 Трое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк» 1
31.10.2023 На портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по БКЛ 1
27.03.2023 К бесплатной городской сети Wi-Fi подключено более 750 столичных учреждений культуры 1
12.04.2021 В московских театрах начали устанавливать точки доступа к городскому Wi-Fi 1
13.12.2018 Лучшая книга - первая книга 1
12.09.2018 Сбербанк представил алгоритмы ИИ, стилизующие тексты в произведения русских поэтов-классиков 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Маяковский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 2
ONYX International 147 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 380 1
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
СПВ - Свободный порт Владивосток 2 1
МосКино - сеть кинотеатров 10 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 67 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 417 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 39 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Родник 87 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 132 1
ГБУК Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова - Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 2 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
Государственный Дарвиновский музей 12 1
Музей Москвы - Музейное объединение 12 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1928 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 604 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12570 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8617 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9362 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6468 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11407 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10251 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8056 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1506 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7303 1
Аккумулятор литий-полимерный электрический - Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 218 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9515 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12625 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4947 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9820 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6123 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5464 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2222 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1045 1
Пропускная способность - Bandwidth 1771 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3950 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9454 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4100 1
Контрастность 2873 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10764 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9854 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1031 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8051 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1234 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 777 2
Google Android 14221 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 524 1
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 120 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
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Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
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