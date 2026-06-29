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Государственный Дарвиновский музей

СОБЫТИЯ

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29.06.2026 Сохранить историю: столичный производитель помогает музеям Москвы оцифровывать коллекции 1
30.06.2024 Музейные ценности в онлайн-пространстве: зачем это музеям 1
05.03.2024 В «2ГИС» появились поэтажные планы крупных музеев Москвы 2
20.11.2023 Портал «Музейная Москва онлайн» объединил почти 120 тыс. экспонатов 1
27.03.2023 К бесплатной городской сети Wi-Fi подключено более 750 столичных учреждений культуры 1
05.10.2021 За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi 2
16.07.2021 «Вконтакте» представила возможность публиковать клипы от имени сообществ 2
02.09.2020 Microsoft и Дарвиновский музей запустили AR-квест 4
20.05.2016 Сервис «Окно в город» поможет москвичам избежать очереди в музей 1
15.04.2014 «Элар» поможет оцифровать материалы фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина 1
09.10.2012 В Москве пройдет VII «Фестиваль науки» 2
19.10.2007 МГТС модернизирует три АТС Севастопольского и Филевского узлов 2
07.06.2000 При Министерстве Культуры РФ начал функционировать Совет по информационным технологиям 2

Публикаций - 13, упоминаний - 22

Государственный Дарвиновский музей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25688 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15545 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4859 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1117 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 426 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 621 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
Музей Москвы - Музейное объединение 13 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 75 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 441 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 81 2
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 2
Еврейский музей и центр толерантности 7 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 22 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 2
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 2
Московский планетарий 15 1
Дом-музей Марины Цветаевой 6 1
Почта России ПАО 2338 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Мосводоканал МГУП 69 1
ГБУК Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова - Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 3 1
Политех - Политехнический музей 34 1
МОСГАЗ 45 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Родник 90 1
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 4 1
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова - Усадьба М.А. Шолохова 3 1
Русская Ювелирная Сеть 1 1
Музей Победы ФГБУК - Центральный музей Великой Отечественной войны 6 1
Черемушки 61 1
Камчатский краевой объединённый музей КГБУ 3 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 191 2
Музеон - парк искусств 21 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 803 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1531 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 63 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 725 1
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 12 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61002 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9915 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5891 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13391 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21648 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7338 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4979 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9211 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1513 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3177 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11677 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13066 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6812 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10699 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17947 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26509 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64137 1
Оцифровка - Digitization 5135 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4376 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35721 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10107 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9176 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9757 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9160 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6694 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4572 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12987 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5314 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6160 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2191 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12802 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7581 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9349 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 216 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4280 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 468 1
Data monetization - Монетизация данных 1946 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2647 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26113 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10221 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 2
Google Android 15146 1
Apple iOS 8532 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 271 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 1
VK Donut 22 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 123 1
Сергунина Наталья 375 2
Рощина Екатерина 1 1
Березовик Юрий 2 1
Любимова Ольга 3 1
Собянин Сергей 530 1
Попов Сергей 163 1
Тихонова Кристина 47 1
Харитонов Александр 69 1
Вислый Александр 20 1
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Маяковский Владимир 7 1
Рудников Вячеслав 10 1
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Вишневский Анатолий 2 1
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Овчинников Игорь 1 1
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Пластинин Юрий 1 1
Мартынчик Светлана 1 1
Логинов Борис 2 1
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Кардашев Николай 1 1
Васнецов Виктор 4 1
Лукьянов Константин 2 1
Ефремов Николай 2 1
Шрайберг Яков 2 1
Мулкиджанян Армен 1 1
Чурин Максим 3 1
Барановская Екатерина 2 1
Клюкина Анна 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47263 8
Россия - РФ - Российская федерация 164494 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19365 2
Москва - Северный речной вокзал - Химкинский речной вокзал 11 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54434 1
Земля - планета Солнечной системы 10826 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8481 1
Германия - Федеративная Республика 13148 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 831 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1456 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1078 1
Москва - Садовое кольцо 119 1
Швейцария - Женева 331 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 94 1
США - Северная Каролина 327 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 39 1
Москва - ЮЗАО - Зюзино 11 1
Москва - Печатники 147 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 172 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
Москва - СЗАО - Тушино 38 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57112 8
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33359 5
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 787 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7392 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6667 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3313 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3119 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 433 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4474 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3813 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 656 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10190 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4562 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21379 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27008 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 101 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5074 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2639 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11640 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 213 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3807 1
Английский язык 6995 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1321 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5547 1
Зоология - наука о животных 2866 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 689 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1269 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11190 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 168 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1891 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1802 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 129 1
Спорт - Хоккей 267 1
РАН - Российская академия наук 2099 2
Государственный Русский музей 52 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1716 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1433 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 120 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 724 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 64 1
РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
НИУ ВШЭ - ИДЕМ - Институт демографии 2 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 15 1
Ночь в музее 5 1
День знаний - 1 сентября 41 1
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