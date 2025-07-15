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Барановская Екатерина
УПОМИНАНИЯ
|15.07.2025
|Московский Политех появился на картах 2ГИС с поэтажными планами всех корпусов 1
|05.03.2024
|В «2ГИС» появились поэтажные планы крупных музеев Москвы 1
Барановская Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 68 1
|Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
|Apple iOS 8024 1
|Google Android 14377 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18034 1
|Москва - Новая Москва - Большая Москва 81 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44552 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150874 1
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