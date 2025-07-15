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Барановская Екатерина


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 Московский Политех появился на картах 2ГИС с поэтажными планами всех корпусов 1
05.03.2024 В «2ГИС» появились поэтажные планы крупных музеев Москвы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Барановская Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 323 1
Еврейский музей и центр толерантности 7 1
Государственный Дарвиновский музей 12 1
Музей Победы ФГБУК - Центральный музей Великой Отечественной войны 6 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 68 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25053 1
Государственный Русский музей 48 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
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