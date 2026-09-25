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ГИМ Государственный исторический музей

ГИМ - Государственный исторический музей

СОБЫТИЯ

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25.09.2026 Количество часов просмотра видео о культуре на Rutube по итогам лета выросло на 30% 1
08.07.2024 МТС разогнала LTE на «Императорском маршруте» в Туле 1
05.03.2024 В «2ГИС» появились поэтажные планы крупных музеев Москвы 2
14.06.2023 МТС прокачала сеть для проекта «Музейное лето в Туле» 1
07.04.2023 МТС к началу туристического сезона оцифровала в Туле «Императорский маршрут» 1
20.05.2022 Москвичи определили наиболее интересные темы акции «День без турникетов» 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
16.03.2016 Более 11 тыс. афиш из собрания Музея Большого театра переведены в цифровой вид 1
11.11.2015 С начала года портал «Узнай Москву» посетили 700 тыс. человек 1
02.08.2015 Оцифровка документации и коллекций: как решают задачу в регионах? 1
28.07.2015 На портале «Узнай Москву» расскажут о символах столицы России 2
10.12.2014 В Государственном историческом музее формируется база данных 3
16.10.2013 Ученые раскрыли тайну генетического разнообразия Европы 1
26.04.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал «Государственный исторический музей» 1
17.09.2012 В Томском областном краеведческом музее установлен «Элар ПланСкан» 1
19.12.2011 Государственный музей-заповедник «Петергоф» автоматизирует документооборот с помощью системы «Дело» 1
16.05.2008 Государственный исторический музей автоматизировал учет фондовых коллекций 1
04.06.2007 В Туве начались раскопки древней уйгурской крепости 1
02.03.2007 Берестяные грамоты выложили в интернет 1
28.07.2006 В Рунете появится каталог берестяных грамот 1
16.11.2001 Объявлен победитель тендера на внедрение электронного архива Пенсионного фонда РФ 1

Публикаций - 21, упоминаний - 25

ГИМ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1129 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16078 3
Samsung Electronics 11131 1
9689 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 984 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 447 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 62 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 60 1
Computer Mechanics 41 1
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 1
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 84 4
ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 11 2
Государственный Дарвиновский музей 13 1
Музей Фаберже 7 1
ГПБ - Газпромбанк 1287 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 337 1
Политех - Политехнический музей 34 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Еврейский музей и центр толерантности 7 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 98 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского 3 1
Государственный Литературный музей имени П.А. Ойунского 1 1
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина ФГБУК - Бахрушинский музей - Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина - Литературно-Театральный музей Императорской Академии наук 6 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 195 1
Российский национальный музей музыки - ВМОМК имени М.И. Глинки - Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки - Музей-квартира Н. С. Голованова - Музей С. С. Прокофьева 3 1
Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова ГБУК СО 1 1
Музей Победы ФГБУК - Центральный музей Великой Отечественной войны 6 1
Липецкий областной краеведческий музей 3 1
Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера 1 1
Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова 2 1
Музей истории Екатеринбурга 1 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 6
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 34 5
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1065 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 68 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Куликово поле - Музей-заповедник 13 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 761 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 75 1
Правительство Москвы - ДКН Москва - Департамент культурного наследия города Москвы 7 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
Оцифровка - Digitization 5248 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26776 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13274 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36686 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29871 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9677 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26526 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18246 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13002 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3804 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10292 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13587 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23622 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 456 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7991 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5074 1
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Аудиокнига - Audiobook 266 1
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Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 44 2
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Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11749 5
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6856 2
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5688 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6863 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3398 2
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4604 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5838 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5043 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4034 1
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Английский язык 7068 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1330 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3069 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9193 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6214 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 708 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 285 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1158 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2736 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1318 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1656 1
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1832 1
РАН - Российская академия наук 2139 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1742 2
Государственный Русский музей 53 2
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 2
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 10 2
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 42 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
Samsung IT Школа 11 1
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 2 1
Государственный музей искусства народов Востока - Музей восточных культур - Музей Востока 3 1
Johannes Gutenberg University Mainz - Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Университет Иоганна Гутенберга в Майнце - Майнцский университет 9 1
Обнинский атомный марафон 2 1
День без турникетов 8 1
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