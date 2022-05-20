Москвичи определили наиболее интересные темы акции «День без турникетов»

Пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали новые экскурсии познавательной акции «День без турникетов». Они отметили, предприятия каких отраслей хотели бы посетить. Среди самых популярных направлений — электроника и ИТ, искусство и архитектура, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В голосовании приняли участие более 150 тыс. человек. Каждый мог выбрать пять из 10 предложенных отраслей. Результаты учтут в дальнейшем при составлении программы акции “День без турникетов”», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Все варианты ответа набрали в общей сложности свыше 368,5 тыс. голосов. Самой востребованной оказалась сфера «Электроника и информационные технологии», в которую входят такие направления, как производство компьютеров, гейм-дизайн и VR-технологии. Эта отрасль получила 50423 голоса (около 14% от их общего числа).

Второй по популярности вариант ответа — направление «Искусство». Оно предполагает посещение галерей, аукционных домов, выставок, музыкальных и других творческих центров. Сфера набрала 46131 голос (12,5%).

Третье место поделили варианты «Архитектура» и «Комфортный город» с результатом около 12% голосов каждый (43484 и 43235 голосов соответственно). Интересующимся архитектурой предлагается ближе познакомиться с проектированием, реставрацией и архитектурным дизайном, а к области «Комфортный город» относятся, например, гостиничный и ресторанный бизнес, общественные пространства, транспортная инфраструктура и строительное дело.

Отрасль «Производство и торговля» получила 39711 голосов (11%). Эта сфера объединяет пищевую промышленность, производство одежды, мебели, лекарственных и косметических средств.

Каждая из оставшихся пяти отраслей набрала менее 10% голосов. Среди них сферы «Наука и прикладная наука», «Медиа и коммуникации», «Деятельность в области финансов» и другие.

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В рамках городской акции «День без турникетов» желающие могут побывать на экскурсиях в офисах технологических компаний, технопарках, творческих мастерских, на производственных предприятиях и мануфактурах.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 г. С тех пор к нему присоединились почти 6 млн человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и познавательных программ. С начала работы проекта москвичи приняли участие более чем в 5 тыс. голосований. Сейчас продолжается опрос в честь 150-летия Государственного исторического музея — пользователи выбирают экспонат из запасников, который станет частью основной экспозиции.

Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе. Изменения, произошедшие в Москве благодаря «активным гражданам», отображаются на онлайн-карте. А оценить изменения можно в рубрике «Пульс столицы». Участники проекта по желанию могут направлять накопленные баллы на благотворительность.

Проект «Активный гражданин» развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».