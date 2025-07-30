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Липецкий областной краеведческий музей
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|«ЭларСкан» поможет в модернизации музейных фондов 2
|19.09.2012
|«Элар» поставит оборудование для музея-заповедника «Горнозаводской Урал» 1
|17.09.2012
|В Томском областном краеведческом музее установлен «Элар ПланСкан» 1
Липецкий областной краеведческий музей и организации, системы, технологии, персоны:
|Музей Москвы - Музейное объединение 12 1
|ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
|Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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