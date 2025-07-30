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Липецкий областной краеведческий музей


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 «ЭларСкан» поможет в модернизации музейных фондов 2
19.09.2012 «Элар» поставит оборудование для музея-заповедника «Горнозаводской Урал» 1
17.09.2012 В Томском областном краеведческом музее установлен «Элар ПланСкан» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Липецкий областной краеведческий музей и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1044 2
ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 1
Музей Москвы - Музейное объединение 12 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова 2 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 151 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Оцифровка - Digitization 4774 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3528 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10999 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1454 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14131 1
Scanner planetary - Планетарный сканер 10 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54287 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 120 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1877 1
ЭЛАР ЭларСкан 152 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Нижегородова Дарья 1 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 462 2
Россия - РФ - Российская федерация 151442 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2938 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 733 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 175 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3096 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1609 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 970 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 929 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1543 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53373 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1682 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5723 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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