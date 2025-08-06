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Ясная Поляна Музей-усадьба Л.Н. Толстого


"Аллея в Ясной Поляне", 1973г. Николай Алисов Николай Васильевич Алисов (1929-) — советский и российский художник и график, Заслуженный художник СССР, член Союза художников России. Имеет незаконченное общее среднее образование. "Аллея в Ясной Поляне", 1973г. Николай Алисов Николай Васильевич Алисов (1929-) — советский и российский художник и график, Заслуженный художник СССР, член Союза художников России. Имеет незаконченное общее среднее образование.
"Аллея в Ясной Поляне", 1973г. Николай Алисов Николай Васильевич Алисов (1929-) — советский и российский художник и график, Заслуженный художник СССР, член Союза художников России. Имеет незаконченное общее среднее образование.

УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 «МегаФон» улучшил качество 4G в пригороде Прокопьевска 1
28.03.2024 Тульский цифровой гид МТС с самоваром и пряниками до древних пещер доведет 1
20.12.2023 МТС к новогодним каникулам оцифровала дворец Бобринских в Богородицке 1
25.05.2023 «Мегафон» обеспечил скоростным интернетом места загородного отдыха тюменцев 1
21.04.2023 «Мегафон» расширил географию домашнего интернета в Чебоксарах 1
18.01.2023 МТС запустила для автопутешественников бесплатные цифровые аудиогиды 1
26.08.2022 МТС Music и BelkaCar запустили цифровые аудиогиды для автопутешественников 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
04.12.2018 Samsung и «Российский учебник» поддержат изучение русского языка и литературы 1
06.03.2018 «Ясная Поляна» подключила сервис онлайн-продажи билетов 2
10.10.2016 «Росэлектроника» завершит формирование кластера спецсвязи в Омске 1
18.11.2015 В Тульской области состоялся перезапуск мобильного приложения «Культурный навигатор» 1
10.08.2015 МТС запустила 4G в крупных райцентрах Омской области 1
26.05.2015 В Тульской области презентовали новую версию портала «Культурный навигатор» 1
13.02.2015 «Аскрин» создала мобильный выставочный комплекс для «Ясной поляны» 1
12.12.2014 Полное собрание сочинений Льва Толстого опубликовано в Сети 1
15.04.2014 «Элар» поможет оцифровать материалы фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина 2
13.11.2013 Система «Скаут» повышает эффективность работы автотранспорта в «Ясной поляне» 2
06.09.2013 Технологии Abbyy помогли в оцифровке 90-томника Л.Н. Толстого 1
19.06.2013 Стартовал краудсорсинговый проект «Весь Толстой в один клик» по созданию эталонной электронной версии 90-томника писателя 1
19.11.2012 «Ростелеком» расширил географию «Интерактивного ТВ» в Сибири 1
06.11.2012 «АМТ-Груп» построила интеллектуальную информационную среду для ЦСКО «Среднерусского банка Сбербанка» 1
17.09.2012 В Томском областном краеведческом музее установлен «Элар ПланСкан» 3
20.01.2011 «Евфрат» внедряют в «Ясной Поляне» 2
23.11.2007 «1С:Бухгалтерия 8» объединила учет на региональных фабриках «Объединенных кондитеров» 1

Публикаций - 25, упоминаний - 31

Ясная Поляна и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13533 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 4
Samsung Electronics 10432 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1047 2
МегаФон 9471 2
ИнфоТех 33 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8992 1
Ростелеком 10065 1
8636 1
Cisco Systems 5175 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3268 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1192 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
AMT Group - АМТ-Груп 392 1
СКАУТ 77 1
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 1
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 1
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 1
Wexler 61 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 35 1
Ростех - Росэлектроника - ОПЗ имени Козицкого - Омский приборостроительный завод имени Н. Г. Козицкого 5 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 42 1
Государственный музей Л.Н.Толстого (ГМТ) 6 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 173 2
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 9 2
ГИМ - Государственный исторический музей 20 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7811 1
Йошкар-Олинская кондитерская фабрика 1 1
Красный октябрь 31 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 39 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 1
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 5 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 59 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Сормовская кондитерская фабрика 2 1
Южуралкондитер 1 1
Кондитерская фабрика имени К. Самойловой 1 1
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова - Усадьба М.А. Шолохова 3 1
Лента - Сеть розничной торговли 2193 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 12 1
Камчатский краевой объединённый музей КГБУ 3 1
Липецкий областной краеведческий музей 3 1
Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова 2 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 160 1
Кассир.ру - ИнфоТех - TicketNet - Тикетнет - Билетные системы 3 1
Государственный Дарвиновский музей 12 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
Куликово поле - Музей-заповедник 13 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4679 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 36 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54402 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69807 9
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BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1521 3
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12491 3
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9505 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9938 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11010 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1887 2
FB2 - FictionBook 127 2
Podcasts - Подкастинг 275 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21406 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4019 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3055 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1589 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3894 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6586 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 769 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 42 4
Google Android 14410 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 334 3
Apple iOS 8039 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2151 2
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 120 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 82 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 66 2
Google Play - Google Store - Android Market 3378 1
Страна Читающая 1 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 110 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 318 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 971 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 122 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 469 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 68 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
МТС Big Data 295 1
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1684 2
Мертвые души 41 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25160 1
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1416 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2935 1
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Аудит - аудиторский услуги 2895 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6157 1
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2302 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 331 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3609 1
Образование в России 2436 1
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2540 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 190 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5122 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3578 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 975 1
Здравоохранение - Реабилитация 400 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 173 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2516 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1787 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5248 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1192 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 58 1
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 1 1
Samsung IT Школа 11 1
Обнинский атомный марафон 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 652 1
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