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Ясная Поляна Музей-усадьба Л.Н. Толстого
УПОМИНАНИЯ
Ясная Поляна и организации, системы, технологии, персоны:
|Толстая Фекла 7 4
|Толстой Лев 56 3
|Липич Григорий 65 2
|Короб Анна 3 2
|Хачатуров Георгий 3 2
|Кашников Артемий 32 2
|Толстая Екатерина 1 1
|Богаткин Алексей 31 1
|Певнев Сергей 20 1
|Архангельский Александр 7 1
|Брычкин Александр 1 1
|Онегин Евгений 9 1
|Водолазкин Евгений 6 1
|Шубина Елена 1 1
|Контрабаев Артур 70 1
|Раков Ярослав 51 1
|Гагарин Юрий 93 1
|Королев Сергей 44 1
|Циолковский Константин 46 1
|Сергиенко Андрей 14 1
|Березовский Владимир 17 1
|Козлов Игорь 47 1
|Юркова Ольга 15 1
|Бородавченко Виктория 1 1
|Муромская Ирина 1 1
|Пфлаумер Евгений 24 1
|Толстой Владимир 1 1
|Рыбкина Татьяна 1 1
|Скиба Игорь 1 1
|Каренина Анна 13 1
|Поленов Василий 2 1
|Толстых Софья 1 1
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Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
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